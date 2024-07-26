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Харрис сокращает разрыв с Трампом в опросах СМИ - РИА Новости, 26.07.2024
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01:04 26.07.2024 (обновлено: 07:27 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/kharris-1962058782.html
Харрис сокращает разрыв с Трампом в опросах СМИ
Харрис сокращает разрыв с Трампом в опросах СМИ - РИА Новости, 26.07.2024
Харрис сокращает разрыв с Трампом в опросах СМИ
Выдвижение Камалы Харрис в кандидаты в президенты помогла демократам сократить отставание от соперника от республиканцев Дональда Трампа, следует из опроса... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T01:04
2024-07-26T07:27
дональд трамп
джо байден
камала харрис
выборы президента сша — 2024
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Выдвижение Камалы Харрис в кандидаты в президенты помогла демократам сократить отставание от соперника от республиканцев Дональда Трампа, следует из опроса газеты New York Times и исследовательского института Siena College. Сейчас Харрис набирает 47% среди опрошенных избирателей, в то время как за ее оппонента собираются проголосовать 48%. Это существенный рост в сравнении с опросом, проведенным газетой в начале июля — после провального выступления бывшего кандидата в президенты от демократов Джо Байдена — когда последний отставал от Трампа на шесть процентных пунктов.Как утверждает издание, Харрис смогла сплотить демократических избирателей, которые ранее сомневались в кандидатуре Байдена. Сейчас 90% опрошенных демократов выразили энтузиазм по поводу ее номинации.Вместе с тем большинство опрошенных мужчин собираются голосовать за Трампа, а женщины намерены поддержать Харрис, показал опрос. Опубликованный в четверг опрос портала Axios cовместно с Generation Lab продемонстрировал, что рейтинг Харрис опережает Трампа на 20 процентных пунктов среди молодых американских избирателей.
https://ria.ru/20240725/debaty-1962009651.html
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дональд трамп, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024, в мире
Дональд Трамп, Джо Байден, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024, В мире
Харрис сокращает разрыв с Трампом в опросах СМИ

Харрис сокращает разрыв с Трампом в опросах СМИ после неудач из-за Байдена

© AP Photo / Chuck BurtonКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Chuck Burton
Камала Харрис. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Выдвижение Камалы Харрис в кандидаты в президенты помогла демократам сократить отставание от соперника от республиканцев Дональда Трампа, следует из опроса газеты New York Times и исследовательского института Siena College.
Сейчас Харрис набирает 47% среди опрошенных избирателей, в то время как за ее оппонента собираются проголосовать 48%. Это существенный рост в сравнении с опросом, проведенным газетой в начале июля — после провального выступления бывшего кандидата в президенты от демократов Джо Байдена — когда последний отставал от Трампа на шесть процентных пунктов.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Старший советник Трампа рассказал о дебатах экс-президента с Камалой Харрис
Вчера, 17:54
Как утверждает издание, Харрис смогла сплотить демократических избирателей, которые ранее сомневались в кандидатуре Байдена. Сейчас 90% опрошенных демократов выразили энтузиазм по поводу ее номинации.
Вместе с тем большинство опрошенных мужчин собираются голосовать за Трампа, а женщины намерены поддержать Харрис, показал опрос.
Опубликованный в четверг опрос портала Axios cовместно с Generation Lab продемонстрировал, что рейтинг Харрис опережает Трампа на 20 процентных пунктов среди молодых американских избирателей.
Первое видео предвыборной кампании Камалы Харрис - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
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Дональд ТрампДжо БайденКамала ХаррисВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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