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На Камчатке трое туристов пострадали из-за камнепада

На Камчатке трое туристов пострадали из-за камнепада - РИА Новости, 26.07.2024

На Камчатке трое туристов пострадали из-за камнепада

Трое туристов эвакуированы со склонов вулкана Ключевской на Камчатке после того как получили травмы во время камнепада, сообщает пресс-служба управления МЧС... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T09:57

2024-07-26T09:57

2024-07-26T09:57

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 июл - РИА Новости. Трое туристов эвакуированы со склонов вулкана Ключевской на Камчатке после того как получили травмы во время камнепада, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Камчатскому краю. "Из-за сильного камнепада трое туристов получили травмы на Ключевском вулкане. Сообщение о происшествии поступило в службу спасения ночью 26 июля. Выяснилось, что двое мужчин и женщина совершали длительный поход по территории парка "Три вулкана". Покорение Ключевского вулкана должно было стать заключительным этапом на их маршруте", - говорится в сообщении. Поднявшись на вершину, туристы приняли решение спуститься с другой стороны исполина, а затем по склону уже выйти на проверенную тропу. На высоте 4000 метров люди попали под камнепад, получив травмы. Группой было принято решение разделиться - парень с девушкой спустились чуть ниже и разбили лагерь для ночёвки, а третий турист добрался до домика, расположенного на высоте 3300 метров. "Утром 26 июля на эту же точку спустились и молодые люди. Туристов на вертолёте Камчатского территориального центра медицины катастроф забрали спасатели поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД". Людей доставили в краевую больницу, где их осмотрели врачи. Все травмы оказались незначительными — туристам оказали помощь, но от госпитализации они отказались", - сообщает МЧС. Вулкан Ключевской расположен в Усть-Камчатском районе Камчатки. Высота исполина 4850 метров над уровнем моря.

https://ria.ru/20231119/kamnepad-1910409568.html

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новости - туризм, камчатка, россия, камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия