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РЭЦ подвел полугодовые итоги работы Центров поддержки экспорта - РИА Новости, 26.07.2024
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14:13 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/itogi-1962162998.html
РЭЦ подвел полугодовые итоги работы Центров поддержки экспорта
РЭЦ подвел полугодовые итоги работы Центров поддержки экспорта - РИА Новости, 26.07.2024
РЭЦ подвел полугодовые итоги работы Центров поддержки экспорта
работы Центров поддержки экспорта за первое полугодие подвели в Самаре в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает Российский РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:13
2024-07-26T14:13
экономика
россия
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Итоги работы Центров поддержки экспорта за первое полугодие подвели в Самаре в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В Самаре в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта подведены итоги работы ЦПЭ за первое полугодие 2024 года. Организаторами конференции выступили Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и правительство Самарской области", - говорится в сообщении.Так, за отчетный период услугами ЦПЭ воспользовались более 22,5 тысячи предприятий малого и среднего предпринимательства. При поддержке ЦПЭ экспортные контракты заключили более 1,5 тысячи субъектов МСП на общий объем поддержанного экспорта 489,76 миллиона долларов, география поставок составила 107 стран."Наша текущая задача - построить работу таким образом, чтобы к концу этого года мы сохранили положительную динамику и показали максимальный результат. Также важно отметить, что в настоящее время мы ведем работу по выработке предложений по изменениям нормативно-правовой базы в целях повышения эффективности услуг ЦПЭ, что в свою очередь повлияет на упрощение вывода малого бизнеса на внешние рынки", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.РЭЦ напомнил, что центры поддержки экспорта работают в 82 регионах России. ЦПЭ поддерживают МСП на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и в выставках, размещении на маркетплейсах и не только.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта продлилась с 23 по 25 июля. В конференции принимали участие более 120 человек из всех регионов страны, в том числе руководители Центров поддержки экспорта из 77 регионов.
https://ria.ru/20240726/magazin-1962127747.html
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экономика, россия, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ)

РЭЦ подвел полугодовые итоги работы Центров поддержки экспорта

© Фото : пресс-служба РЭЦРЭЦ подвел полугодовые итоги работы Центров поддержки экспорта
РЭЦ подвел полугодовые итоги работы Центров поддержки экспорта - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : пресс-служба РЭЦ
РЭЦ подвел полугодовые итоги работы Центров поддержки экспорта
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Итоги работы Центров поддержки экспорта за первое полугодие подвели в Самаре в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В Самаре в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта подведены итоги работы ЦПЭ за первое полугодие 2024 года. Организаторами конференции выступили Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и правительство Самарской области", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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Так, за отчетный период услугами ЦПЭ воспользовались более 22,5 тысячи предприятий малого и среднего предпринимательства. При поддержке ЦПЭ экспортные контракты заключили более 1,5 тысячи субъектов МСП на общий объем поддержанного экспорта 489,76 миллиона долларов, география поставок составила 107 стран.
«
"Наша текущая задача - построить работу таким образом, чтобы к концу этого года мы сохранили положительную динамику и показали максимальный результат. Также важно отметить, что в настоящее время мы ведем работу по выработке предложений по изменениям нормативно-правовой базы в целях повышения эффективности услуг ЦПЭ, что в свою очередь повлияет на упрощение вывода малого бизнеса на внешние рынки", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.
РЭЦ напомнил, что центры поддержки экспорта работают в 82 регионах России. ЦПЭ поддерживают МСП на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и в выставках, размещении на маркетплейсах и не только.
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта продлилась с 23 по 25 июля. В конференции принимали участие более 120 человек из всех регионов страны, в том числе руководители Центров поддержки экспорта из 77 регионов.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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