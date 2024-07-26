https://ria.ru/20240726/itogi-1962162998.html

РЭЦ подвел полугодовые итоги работы Центров поддержки экспорта

РЭЦ подвел полугодовые итоги работы Центров поддержки экспорта - РИА Новости, 26.07.2024

РЭЦ подвел полугодовые итоги работы Центров поддержки экспорта

работы Центров поддержки экспорта за первое полугодие подвели в Самаре в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает Российский РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:13

2024-07-26T14:13

2024-07-26T14:13

экономика

россия

экспорт

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Итоги работы Центров поддержки экспорта за первое полугодие подвели в Самаре в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В Самаре в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта подведены итоги работы ЦПЭ за первое полугодие 2024 года. Организаторами конференции выступили Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) и правительство Самарской области", - говорится в сообщении.Так, за отчетный период услугами ЦПЭ воспользовались более 22,5 тысячи предприятий малого и среднего предпринимательства. При поддержке ЦПЭ экспортные контракты заключили более 1,5 тысячи субъектов МСП на общий объем поддержанного экспорта 489,76 миллиона долларов, география поставок составила 107 стран."Наша текущая задача - построить работу таким образом, чтобы к концу этого года мы сохранили положительную динамику и показали максимальный результат. Также важно отметить, что в настоящее время мы ведем работу по выработке предложений по изменениям нормативно-правовой базы в целях повышения эффективности услуг ЦПЭ, что в свою очередь повлияет на упрощение вывода малого бизнеса на внешние рынки", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева.РЭЦ напомнил, что центры поддержки экспорта работают в 82 регионах России. ЦПЭ поддерживают МСП на всех стадиях экспортной сделки: от базовых консультаций по вопросам ВЭД и обучения до поиска партнера, организации участия в бизнес-миссиях и в выставках, размещении на маркетплейсах и не только.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта продлилась с 23 по 25 июля. В конференции принимали участие более 120 человек из всех регионов страны, в том числе руководители Центров поддержки экспорта из 77 регионов.

https://ria.ru/20240726/magazin-1962127747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, россия, экспорт, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)