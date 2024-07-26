https://ria.ru/20240726/istochnik-1962176550.html

Источник раскрыл подробности по делу Булгакова

Источник раскрыл подробности по делу Булгакова - РИА Новости, 26.07.2024

Источник раскрыл подробности по делу Булгакова

Бывший заместитель главы Минобороны Дмитрий Булгаков создал систему поставок в российские войска некачественных продуктов по завышенной стоимости, сообщил РИА... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:09

2024-07-26T15:09

2024-07-26T21:01

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

происшествия

липецкая область

следственный комитет россии (ск рф)

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший заместитель главы Минобороны Дмитрий Булгаков создал систему поставок в российские войска некачественных продуктов по завышенной стоимости, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Была создана система, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания. Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции", — сказал он.Как уточнил собеседник агентства, Булгаков, используя служебное положение, лоббировал заключение контрактов министерства обороны с определенными коммерческими структурами, за что получал откаты. Это касается и "ГПК". Против руководства комбината возбудили уголовное дело по статье "Присвоение чужого имущества в особо крупном размере".Ранее в пятницу СК сообщил об аресте Булгакова по делу коррупционной направленности, его поместили в СИЗО "Бутырка". Проводятся необходимые следственные действия.С 2008 по 2010 год он занимал должность начальника тыла российских вооруженных сил — замминистра обороны. В 2010-м его назначили заместителем главы министерства обороны, он отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года его освободили от должности из-за перехода на другую работу.По данным из открытых источников, в 2016-м Булгакову присвоили звание Героя России за логистическую операцию "Сирийский экспресс".

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962203713.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

россия

липецкая область

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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, происшествия, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова