https://ria.ru/20240726/istochnik-1962176550.html
Источник раскрыл подробности по делу Булгакова
Источник раскрыл подробности по делу Булгакова - РИА Новости, 26.07.2024
Источник раскрыл подробности по делу Булгакова
Бывший заместитель главы Минобороны Дмитрий Булгаков создал систему поставок в российские войска некачественных продуктов по завышенной стоимости, сообщил РИА... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:09
2024-07-26T15:09
2024-07-26T21:01
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший заместитель главы Минобороны Дмитрий Булгаков создал систему поставок в российские войска некачественных продуктов по завышенной стоимости, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Была создана система, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания. Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции", — сказал он.Как уточнил собеседник агентства, Булгаков, используя служебное положение, лоббировал заключение контрактов министерства обороны с определенными коммерческими структурами, за что получал откаты. Это касается и "ГПК". Против руководства комбината возбудили уголовное дело по статье "Присвоение чужого имущества в особо крупном размере".Ранее в пятницу СК сообщил об аресте Булгакова по делу коррупционной направленности, его поместили в СИЗО "Бутырка". Проводятся необходимые следственные действия.С 2008 по 2010 год он занимал должность начальника тыла российских вооруженных сил — замминистра обороны. В 2010-м его назначили заместителем главы министерства обороны, он отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года его освободили от должности из-за перехода на другую работу.По данным из открытых источников, в 2016-м Булгакову присвоили звание Героя России за логистическую операцию "Сирийский экспресс".
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962203713.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, происшествия, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Происшествия, Липецкая область, Следственный комитет России (СК РФ), Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Источник раскрыл подробности по делу Булгакова
Экс-замглавы МО Булгаков создал систему поставок в ВС некачественных продуктов
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывший заместитель главы Минобороны Дмитрий Булгаков создал систему поставок в российские войска некачественных продуктов по завышенной стоимости, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Была создана система, когда в войска поставлялись по завышенной стоимости некачественные индивидуальные рационы питания. Мясо говядины заменялось свининой и курятиной, энергетическая ценность пайков занижалась. При этом военнослужащие не получали качественные продукты питания, даже в условиях проведения специальной военной операции", — сказал он.
Из материалов, имеющихся в распоряжении агентства, следует, что троих фигурантов дела о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам арестовали еще в апреле. Речь идет об Александре Михаленко, Эльвире Смирновой и Валерии Ковалевиче — гендиректоре АО "Грязинский пищевой комбинат" в Липецкой области. Сейчас также допрашивают сотрудников Минобороны, АО "ГПК", ООО "КонсервПакЛам", ОО "ГПК-Продтара" и ООО "Бруно".
Как уточнил собеседник агентства, Булгаков, используя служебное положение, лоббировал заключение контрактов министерства обороны с определенными коммерческими структурами, за что получал откаты. Это касается и "ГПК". Против руководства комбината возбудили уголовное дело по статье "Присвоение чужого имущества в особо крупном размере".
Ранее в пятницу СК сообщил об аресте Булгакова по делу коррупционной направленности, его поместили в СИЗО "Бутырка". Проводятся необходимые следственные действия.
С 2008 по 2010 год он занимал должность начальника тыла российских вооруженных сил — замминистра обороны. В 2010-м его назначили заместителем главы министерства обороны, он отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года его освободили от должности из-за перехода на другую работу.
По данным из открытых источников, в 2016-м Булгакову присвоили звание Героя России за логистическую операцию "Сирийский экспресс".