https://ria.ru/20240726/ispaniya-1962292493.html
"850 тысяч лет назад". В Испании археологи сделали неожиданное открытие
"850 тысяч лет назад". В Испании археологи сделали неожиданное открытие - РИА Новости, 27.07.2024
"850 тысяч лет назад". В Испании археологи сделали неожиданное открытие
Археологи из Испании обнаружили кости одних из древнейших архаичных людей в Европе, которые проживали в горном массиве Сьерра-де-Атапуэрка, Гран-Долина, 850... РИА Новости, 27.07.2024
2024-07-26T22:26
2024-07-26T22:26
2024-07-27T00:01
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Археологи из Испании обнаружили кости одних из древнейших архаичных людей в Европе, которые проживали в горном массиве Сьерра-де-Атапуэрка, Гран-Долина, 850 тысяч лет назад, сообщается в пресс-релизе Каталонского университета палеэкологии человека и социальной революции."Спустя тридцать лет раскопок небольшого испытательного полигона, на котором были обнаружены первые останки этого вида человека, а также тысячи видов окаменелостей и ископаемых останков животных, исследовательской группе, ответственной за раскопки на участке Гран Долина, удалось глубже проникнуть в поверхность блока TD6", — говорится в публикации.Исследователи уточнили, что среди фрагментов костей черепа, ребер и позвонков также оказался зуб, который представляет особый интерес. Предполагается, что он принадлежал 25-летней женщине, чьи останки ранее нашли в этом регионе.В 1990-х в пещерах Гран-Долина также находили останки шестерых людей вперемешку с костями животных и каменными орудиями возрастом 780 тысяч лет. Их отнесли к ископаемому виду Homo antecessor, или человек-предшественник. Это самый древний представитель нашего рода на территории Европы.
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в мире, испания, европа, археология
В мире, Испания, Европа, Археология, Наука
"850 тысяч лет назад". В Испании археологи сделали неожиданное открытие
В горном массиве Гран-Долина были обнаружены древнейшие останки человека
МОСКВА, 26 июл
— РИА Новости.
Археологи из Испании обнаружили кости одних из древнейших архаичных людей в Европе, которые проживали в горном массиве Сьерра-де-Атапуэрка, Гран-Долина, 850 тысяч лет назад, сообщается в пресс-релизе
Каталонского университета палеэкологии человека и социальной революции.
"Спустя тридцать лет раскопок небольшого испытательного полигона, на котором были обнаружены первые останки этого вида человека, а также тысячи видов окаменелостей и ископаемых останков животных, исследовательской группе, ответственной за раскопки на участке Гран Долина, удалось глубже проникнуть в поверхность блока TD6", — говорится в публикации.
Исследователи уточнили, что среди фрагментов костей черепа, ребер и позвонков также оказался зуб, который представляет особый интерес. Предполагается, что он принадлежал 25-летней женщине, чьи останки ранее нашли в этом регионе.
В 1990-х в пещерах Гран-Долина также находили останки шестерых людей вперемешку с костями животных и каменными орудиями возрастом 780 тысяч лет. Их отнесли к ископаемому виду Homo antecessor, или человек-предшественник. Это самый древний представитель нашего рода на территории Европы.