https://ria.ru/20240726/ispaniya-1962292493.html

"850 тысяч лет назад". В Испании археологи сделали неожиданное открытие

"850 тысяч лет назад". В Испании археологи сделали неожиданное открытие - РИА Новости, 27.07.2024

"850 тысяч лет назад". В Испании археологи сделали неожиданное открытие

Археологи из Испании обнаружили кости одних из древнейших архаичных людей в Европе, которые проживали в горном массиве Сьерра-де-Атапуэрка, Гран-Долина, 850... РИА Новости, 27.07.2024

2024-07-26T22:26

2024-07-26T22:26

2024-07-27T00:01

в мире

испания

европа

археология

наука

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941499588_0:9:3611:2040_1920x0_80_0_0_d2ffeae36b987944c381c1aa2bd6bdde.jpg

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Археологи из Испании обнаружили кости одних из древнейших архаичных людей в Европе, которые проживали в горном массиве Сьерра-де-Атапуэрка, Гран-Долина, 850 тысяч лет назад, сообщается в пресс-релизе Каталонского университета палеэкологии человека и социальной революции."Спустя тридцать лет раскопок небольшого испытательного полигона, на котором были обнаружены первые останки этого вида человека, а также тысячи видов окаменелостей и ископаемых останков животных, исследовательской группе, ответственной за раскопки на участке Гран Долина, удалось глубже проникнуть в поверхность блока TD6", — говорится в публикации.Исследователи уточнили, что среди фрагментов костей черепа, ребер и позвонков также оказался зуб, который представляет особый интерес. Предполагается, что он принадлежал 25-летней женщине, чьи останки ранее нашли в этом регионе.В 1990-х в пещерах Гран-Долина также находили останки шестерых людей вперемешку с костями животных и каменными орудиями возрастом 780 тысяч лет. Их отнесли к ископаемому виду Homo antecessor, или человек-предшественник. Это самый древний представитель нашего рода на территории Европы.

https://ria.ru/20240725/khersones-1961764077.html

испания

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, европа, археология