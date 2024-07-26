https://ria.ru/20240726/ispanija-1962259130.html
Косатки потопили британское судно в Гибралтарском проливе
Косатки потопили британское судно в Гибралтарском проливе - РИА Новости, 26.07.2024
Косатки потопили британское судно в Гибралтарском проливе
Сотрудники морской службы Испании спасли трех членов экипажа парусного судна, которое потопили косатки в Гибралтарском проливе, сообщила служба спасения... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:31
2024-07-26T19:31
2024-07-26T20:01
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МАДРИД, 26 июл — РИА Новости. Сотрудники морской службы Испании спасли трех членов экипажа парусного судна, которое потопили косатки в Гибралтарском проливе, сообщила служба спасения королевства в соцсети X."Парусник Bonhomme William запросил буксировку после столкновения с косатками. Впоследствии он сообщил о том, что тонет. Наш центр в Тарифе мобилизовал спасательное судно Enif, которое спасло трех человек, находившихся на борту", — говорится в публикации.Эксперты считают, что речь идет о субпопуляции косаток, насчитывающей примерно 15 особей и получившей название "Глэдис". Они обитают между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом. Первый задокументированный инцидент такого рода произошел в мае 2020 года.Исследователи не уверены в причинах такого поведения косаток. Ведущие теории утверждают, что это либо игривое проявление любопытства млекопитающих, либо намеренное нападение на тех, кого они считают конкурентами в борьбе за любимую добычу — местного синего тунца.В мае прошлого года Министерство экологических преобразований и демографических проблем Испании заявило, что будет развивать спутниковое отслеживание шести косаток, чтобы свести к минимуму их взаимодействие с судами. Сообщалось, что с 2020 года в Гибралтарском проливе и в водах у побережья Галисии наблюдаются эпизоды столкновения между косатками и судами, особенно парусниками.
https://ria.ru/20240724/sudno-1961604525.html
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в мире, испания, галисия
Косатки потопили британское судно в Гибралтарском проливе
В Испании спасли 3 человек с потопленного косатками британского парусника
МАДРИД, 26 июл — РИА Новости.
Сотрудники морской службы Испании спасли трех членов экипажа парусного судна, которое потопили косатки в Гибралтарском проливе, сообщила служба спасения королевства в соцсети X
.
"Парусник Bonhomme William запросил буксировку после столкновения с косатками. Впоследствии он сообщил о том, что тонет. Наш центр в Тарифе мобилизовал спасательное судно Enif, которое спасло трех человек, находившихся на борту", — говорится в публикации.
Эксперты считают, что речь идет о субпопуляции косаток, насчитывающей примерно 15 особей и получившей название "Глэдис". Они обитают между севером Пиренейского полуострова и Гибралтарским проливом. Первый задокументированный инцидент такого рода произошел в мае 2020 года.
Исследователи не уверены в причинах такого поведения косаток. Ведущие теории утверждают, что это либо игривое проявление любопытства млекопитающих, либо намеренное нападение на тех, кого они считают конкурентами в борьбе за любимую добычу — местного синего тунца.
В мае прошлого года Министерство экологических преобразований и демографических проблем Испании заявило, что будет развивать спутниковое отслеживание шести косаток, чтобы свести к минимуму их взаимодействие с судами. Сообщалось, что с 2020 года в Гибралтарском проливе и в водах у побережья Галисии
наблюдаются эпизоды столкновения между косатками и судами, особенно парусниками.