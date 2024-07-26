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В США госпитализировали Харви Вайнштейна
В США госпитализировали Харви Вайнштейна - РИА Новости, 26.07.2024
В США госпитализировали Харви Вайнштейна
Осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн госпитализирован в больничное отделение тюрьмы "Бельвью" в Нью-Йорке с COVID-19 и двусторонней пневмонией,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T09:58
2024-07-26T09:58
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн госпитализирован в больничное отделение тюрьмы "Бельвью" в Нью-Йорке с COVID-19 и двусторонней пневмонией, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на его представителя и тюремного консультанта Крейга Ротфельда. По его словам, Вайнштейн госпитализировали из-за множественных проблем со здоровьем. Ротфельд уточнил, что продюсера доставили в больницу для лечения диабета, высокого давления, спинального стеноза (сужения спинномозгового канала), жидкости в сердце и легких, а также многих других патологий. "Кроме того, у мистера Вайнштейна был положительный результат теста на COVID-19, и он заболел двусторонней пневмонией", - добавил его представитель. Вайнштейн был приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу в феврале 2020 года. В 2022 году суд в Лос-Анджелесе дополнительно приговорил его к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании. Апелляционный суд штата Нью-Йорк 25 апреля пришел к выводу, что в ходе процесса по делу Вайнштейна в 2020 году были допущены грубые нарушения. В частности, суд первой инстанции принял не относящиеся к делу показания женщин, которые не были истцами, но также обвиняли продюсера в домогательствах. Судьи апелляционного суда рекомендовали назначить новое разбирательство.
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нью-йорк (город), лос-анджелес, харви вайнштейн, в мире
Нью-Йорк (город), Лос-Анджелес, Харви Вайнштейн, В мире
В США госпитализировали Харви Вайнштейна
NBC News: Харви Вайнштейн госпитализирован с COVID-19 и двусторонней пневмонией
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
Осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн госпитализирован в больничное отделение тюрьмы "Бельвью" в Нью-Йорке с COVID-19 и двусторонней пневмонией, сообщает телеканал NBC News
со ссылкой на его представителя и тюремного консультанта Крейга Ротфельда.
По его словам, Вайнштейн госпитализировали из-за множественных проблем со здоровьем. Ротфельд уточнил, что продюсера доставили в больницу для лечения диабета, высокого давления, спинального стеноза (сужения спинномозгового канала), жидкости в сердце и легких, а также многих других патологий.
«
"Кроме того, у мистера Вайнштейна был положительный результат теста на COVID-19, и он заболел двусторонней пневмонией", - добавил его представитель.
Вайнштейн был приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу в феврале 2020 года. В 2022 году суд в Лос-Анджелесе дополнительно приговорил его к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании.
Апелляционный суд штата Нью-Йорк 25 апреля пришел к выводу, что в ходе процесса по делу Вайнштейна в 2020 году были допущены грубые нарушения. В частности, суд первой инстанции принял не относящиеся к делу показания женщин, которые не были истцами, но также обвиняли продюсера в домогательствах. Судьи апелляционного суда рекомендовали назначить новое разбирательство.