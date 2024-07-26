ХАМАС не согласился на новые условия Израиля для прекращения огня в Газе
Представитель ХАМАС: движение не согласилось на условия для прекращения огня
© AP Photo / Hatem MoussaЧлены движения "Хамас"
© AP Photo / Hatem Moussa
Члены движения "Хамас". Архивное фото
БЕЙРУТ, 26 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС не согласно на новые условия Израиля для прекращения огня в секторе Газа, заявил РИА Новости представитель движения в Ливане Валид аль-Килани.
"Мы по-прежнему придерживаемся предложения о прекращении огня в Газе, которое передали посредникам три недели назад, однако (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху выдвинул дополнительные условия, которые ХАМАС и палестинские фракции не приняли", - сказал аль-Килани.
Представитель ХАМАС добавил, что движение "открыто ко всем предложениям, которые служат интересам палестинского народа".
Ранее СМИ сообщили, что Израиль добивается внесения изменений в план перемирия в Газе, что осложняет окончательную сделку с движением ХАМАС. Отмечалось, что Израиль требует, чтобы перемещенные палестинцы проходили проверку при возвращении на север сектора Газа после начала перемирия.
Еще одним камнем преткновения стало требование Израиля сохранить контроль над границей Газы с Египтом. Этот пункт в свою очередь не устроил власти Египта. Корреспондент американского издания Axios со ссылкой на источники сообщил, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг на встрече с семьями заложников сообщил, что направит обновленное предложение ХАМАС в течение нескольких дней.
В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. В Дохе и Каире в последние две недели состоялось несколько встреч с участием делегаций из Израиля и стран-посредников, но о конкретном прогрессе никто не заявлял. Американское издание Politico сообщало, что на последний раунд переговоров израильская делегация не приехала.