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Попавшие под обстрел в Харьковской области волонтеры развозят гумпомощь

Попавшие под обстрел в Харьковской области волонтеры развозят гумпомощь - РИА Новости, 26.07.2024

Попавшие под обстрел в Харьковской области волонтеры развозят гумпомощь

Волонтеры Народного фронта, попавшие под обстрел в Харьковской области, продолжили развоз гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба президентского движения. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T23:17

2024-07-26T23:17

2024-07-26T23:17

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Волонтеры Народного фронта, попавшие под обстрел в Харьковской области, продолжили развоз гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба президентского движения. Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщал, что сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области и активисты Народного фронта, доставлявшие гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий Харьковской области, попали под массированный минометный обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Станции Тополи на границе с Белгородской областью. Отмечалось, что в этом районе нет никаких военных объектов, проживает только гражданское население. "Во время раздачи гуманитарной помощи возле администрации послышались взрывы, начался обстрел. Представители Народного фронта вместе с жителями спрятались в укрытие. После обстрела волонтеры продолжили развозить помощь по дворам", - рассказали в Народном фронте. Сообщается, что совместно с военно-гражданской администрацией Харьковской области волонтеры президентского движения привезли мирным жителям более 200 гигиенических наборов, продукты питания, пеленки и подгузники, а также специальные наборы для детей - образовательные атласы, детское питание и сладости. "Мы привезли продукты, подарки детям и многое другое. Навестили маломобильного дедушку, который не встает с постели и нуждается в гигиенических наборах", – рассказал активист Народного фронта Никита Павкин.

https://ria.ru/20240726/fond-1962196398.html

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харьковская область, виталий ганчев, белгородская область, вооруженные силы украины, общество