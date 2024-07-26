https://ria.ru/20240726/gumpomosch-1962203294.html

Культурные учреждения Сочи отправили гуманитарную помощь в новые регионы

Культурные учреждения Сочи отправили гуманитарную помощь в новые регионы - РИА Новости, 26.07.2024

Культурные учреждения Сочи отправили гуманитарную помощь в новые регионы

Представители культурных учреждений Сочи отправили в новые регионы России почти 100 килограммов детской и художественной литературы для школьных классов, а... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:13

2024-07-26T16:13

2024-07-26T16:13

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сочи

россия

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сво

гуманитарная помощь

благотворительность

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СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Представители культурных учреждений Сочи отправили в новые регионы России почти 100 килограммов детской и художественной литературы для школьных классов, а также канцелярские товары, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города. Участие в организации гуманитарной помощи принимали работники мэрии, специалисты культурных учреждений, а также сотрудники автотранспортных предприятий города. "Только учреждениями культуры Сочи был собран гуманитарный груз (порядка 100 килограммов) для новых территорий, состоящий из канцелярских товаров (альбомы для рисования, цветная бумага, гуашь, кисточки, фломастеры, цветные карандаши, пластилин, ручки), а также детская литература, сказки по школьной программе младших классов, художественная классическая литература, энциклопедии", — сказала собеседница агентства.Как отметила заместитель мэра Сочи Галина Москалева, гуманитарные посылки собирают не только для участников специальной военной операции, но и для мирных жителей новых регионов страны. "В масштабной миссии принимают участие организации и предприятия курорта, общественные объединения, депутатский корпус, ТОСы, учреждения образования и культуры, меценаты и неравнодушные горожане", - подчеркнула она. В июне город также собрал более тысячи единиц из канцелярских товаров и книг. Их передали в Зугрэсскую специальную школу-интернат №31 Донецкой Народной Республики и Счастьенскую санаторную школу-интернат Луганской Народной Республики. "Миссию по доставке груза взяла на себя сочинская территориальная организация Общественного профессионального союза военнослужащих", - добавили в мэрии. Помощь бойцам СВО регулярно оказывают сочинские фонды, жители курорта, предприниматели - владельцы крупных и небольших компаний, депутаты. Нередко в ответ на гуманитарные посылки, участники спецоперации присылают видеообращения с благодарностью, отмечают в городском собрании Сочи. Для поддержки сочинских семей, чьи мужчины находятся на передовой, работает координационный совет, который оказывает помощь в юридических и материальных вопросах. О материальной поддержке таких семей, которую можно было бы извлечь не из фондов, а из муниципального бюджета, говорил ранее мэр города Андрей Прошунин. Градоначальник в своем проекте по развитию курорта отмечал необходимость усиления мер поддержки семьям участников спецоперации, проживающих на территории Сочи.

https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911348834.html

https://ria.ru/20240503/gumpomosch-1943722956.html

https://ria.ru/20240115/svo-1921455887.html

сочи

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сочи, россия, донецкая народная республика, сво, гуманитарная помощь, благотворительность