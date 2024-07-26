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Культурные учреждения Сочи отправили гуманитарную помощь в новые регионы - РИА Новости, 26.07.2024
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16:13 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/gumpomosch-1962203294.html
Культурные учреждения Сочи отправили гуманитарную помощь в новые регионы
Культурные учреждения Сочи отправили гуманитарную помощь в новые регионы - РИА Новости, 26.07.2024
Культурные учреждения Сочи отправили гуманитарную помощь в новые регионы
Представители культурных учреждений Сочи отправили в новые регионы России почти 100 килограммов детской и художественной литературы для школьных классов, а... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:13
2024-07-26T16:13
надежные люди
сочи
россия
донецкая народная республика
сво
гуманитарная помощь
благотворительность
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СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Представители культурных учреждений Сочи отправили в новые регионы России почти 100 килограммов детской и художественной литературы для школьных классов, а также канцелярские товары, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города. Участие в организации гуманитарной помощи принимали работники мэрии, специалисты культурных учреждений, а также сотрудники автотранспортных предприятий города. &quot;Только учреждениями культуры Сочи был собран гуманитарный груз (порядка 100 килограммов) для новых территорий, состоящий из канцелярских товаров (альбомы для рисования, цветная бумага, гуашь, кисточки, фломастеры, цветные карандаши, пластилин, ручки), а также детская литература, сказки по школьной программе младших классов, художественная классическая литература, энциклопедии&quot;, — сказала собеседница агентства.Как отметила заместитель мэра Сочи Галина Москалева, гуманитарные посылки собирают не только для участников специальной военной операции, но и для мирных жителей новых регионов страны. "В масштабной миссии принимают участие организации и предприятия курорта, общественные объединения, депутатский корпус, ТОСы, учреждения образования и культуры, меценаты и неравнодушные горожане", - подчеркнула она. В июне город также собрал более тысячи единиц из канцелярских товаров и книг. Их передали в Зугрэсскую специальную школу-интернат №31 Донецкой Народной Республики и Счастьенскую санаторную школу-интернат Луганской Народной Республики. "Миссию по доставке груза взяла на себя сочинская территориальная организация Общественного профессионального союза военнослужащих", - добавили в мэрии. Помощь бойцам СВО регулярно оказывают сочинские фонды, жители курорта, предприниматели - владельцы крупных и небольших компаний, депутаты. Нередко в ответ на гуманитарные посылки, участники спецоперации присылают видеообращения с благодарностью, отмечают в городском собрании Сочи. Для поддержки сочинских семей, чьи мужчины находятся на передовой, работает координационный совет, который оказывает помощь в юридических и материальных вопросах. О материальной поддержке таких семей, которую можно было бы извлечь не из фондов, а из муниципального бюджета, говорил ранее мэр города Андрей Прошунин. Градоначальник в своем проекте по развитию курорта отмечал необходимость усиления мер поддержки семьям участников спецоперации, проживающих на территории Сочи.
https://ria.ru/20231123/spetsoperatsiya-1911348834.html
https://ria.ru/20240503/gumpomosch-1943722956.html
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сочи, россия, донецкая народная республика, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Сочи, Россия, Донецкая Народная Республика, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Культурные учреждения Сочи отправили гуманитарную помощь в новые регионы

© Фото : пресс-служба администрации Сочи. Почти 100 кг детской литературы и канцелярии отправили из Сочи в новые регионы России
Почти 100 кг детской литературы и канцелярии отправили из Сочи в новые регионы России - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации Сочи.
Читать ria.ru в
СОЧИ, 26 июл – РИА Новости. Представители культурных учреждений Сочи отправили в новые регионы России почти 100 килограммов детской и художественной литературы для школьных классов, а также канцелярские товары, рассказали РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Участие в организации гуманитарной помощи принимали работники мэрии, специалисты культурных учреждений, а также сотрудники автотранспортных предприятий города.
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"Только учреждениями культуры Сочи был собран гуманитарный груз (порядка 100 килограммов) для новых территорий, состоящий из канцелярских товаров (альбомы для рисования, цветная бумага, гуашь, кисточки, фломастеры, цветные карандаши, пластилин, ручки), а также детская литература, сказки по школьной программе младших классов, художественная классическая литература, энциклопедии", — сказала собеседница агентства.

Как отметила заместитель мэра Сочи Галина Москалева, гуманитарные посылки собирают не только для участников специальной военной операции, но и для мирных жителей новых регионов страны.
"В масштабной миссии принимают участие организации и предприятия курорта, общественные объединения, депутатский корпус, ТОСы, учреждения образования и культуры, меценаты и неравнодушные горожане", - подчеркнула она.
В июне город также собрал более тысячи единиц из канцелярских товаров и книг. Их передали в Зугрэсскую специальную школу-интернат №31 Донецкой Народной Республики и Счастьенскую санаторную школу-интернат Луганской Народной Республики.
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"Миссию по доставке груза взяла на себя сочинская территориальная организация Общественного профессионального союза военнослужащих", - добавили в мэрии.
Помощь бойцам СВО регулярно оказывают сочинские фонды, жители курорта, предприниматели - владельцы крупных и небольших компаний, депутаты. Нередко в ответ на гуманитарные посылки, участники спецоперации присылают видеообращения с благодарностью, отмечают в городском собрании Сочи. Для поддержки сочинских семей, чьи мужчины находятся на передовой, работает координационный совет, который оказывает помощь в юридических и материальных вопросах. О материальной поддержке таких семей, которую можно было бы извлечь не из фондов, а из муниципального бюджета, говорил ранее мэр города Андрей Прошунин. Градоначальник в своем проекте по развитию курорта отмечал необходимость усиления мер поддержки семьям участников спецоперации, проживающих на территории Сочи.
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Надежные людиСочиРоссияДонецкая Народная РеспубликаСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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