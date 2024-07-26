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Губернатор Челябинской области выедет к месту прорыва дамбы - РИА Новости, 26.07.2024
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22:51 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/gubernator-1962294652.html
Губернатор Челябинской области выедет к месту прорыва дамбы
Губернатор Челябинской области выедет к месту прорыва дамбы - РИА Новости, 26.07.2024
Губернатор Челябинской области выедет к месту прорыва дамбы
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что завтра выедет на место ЧП после прорыва дамбы и проведет там оперативный штаб. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T22:51
2024-07-26T22:51
происшествия
жкх
челябинская область
алексей текслер
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что завтра выедет на место ЧП после прорыва дамбы и проведет там оперативный штаб. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. По последним данным, затоплен один поселок, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС. "Держу ситуацию на личном контроле. Сейчас главное - разместить в безопасности людей. С остальными последствиями обязательно разберемся. Завтра выеду утром на место, проведу оперативный штаб, примем все необходимые решения", - сказал Текслер в видеообращении, размещенном в Telegram-канале.
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Прорыв дамбы в Челябинской области
Прорыв дамбы в Челябинской области
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происшествия, жкх, челябинская область, алексей текслер, прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, ЖКХ, Челябинская область, Алексей Текслер, Прорыв дамбы в Челябинской области
Губернатор Челябинской области выедет к месту прорыва дамбы

Губернатор Челябинской области Текслер выедет на место ЧП после прорыва дамбы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что завтра выедет на место ЧП после прорыва дамбы и проведет там оперативный штаб.
В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. По последним данным, затоплен один поселок, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС.
"Держу ситуацию на личном контроле. Сейчас главное - разместить в безопасности людей. С остальными последствиями обязательно разберемся. Завтра выеду утром на место, проведу оперативный штаб, примем все необходимые решения", - сказал Текслер в видеообращении, размещенном в Telegram-канале.
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ПроисшествияЖКХЧелябинская областьАлексей ТекслерПрорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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