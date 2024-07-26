https://ria.ru/20240726/gubernator-1962294652.html

Губернатор Челябинской области выедет к месту прорыва дамбы

Губернатор Челябинской области выедет к месту прорыва дамбы - РИА Новости, 26.07.2024

Губернатор Челябинской области выедет к месту прорыва дамбы

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что завтра выедет на место ЧП после прорыва дамбы и проведет там оперативный штаб. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T22:51

2024-07-26T22:51

2024-07-26T22:51

происшествия

жкх

челябинская область

алексей текслер

прорыв дамбы в челябинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962294178_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fdb8f5b60c52b3e9cf87db656710880f.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что завтра выедет на место ЧП после прорыва дамбы и проведет там оперативный штаб. В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. По последним данным, затоплен один поселок, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС. "Держу ситуацию на личном контроле. Сейчас главное - разместить в безопасности людей. С остальными последствиями обязательно разберемся. Завтра выеду утром на место, проведу оперативный штаб, примем все необходимые решения", - сказал Текслер в видеообращении, размещенном в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240726/uchastok-1962286071.html

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прорыв дамбы в Челябинской области Прорыв дамбы в Челябинской области 2024-07-26T22:51 true PT0M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх, челябинская область, алексей текслер, прорыв дамбы в челябинской области