https://ria.ru/20240726/gosduma-1962241534.html

В ГД призвали Париж заниматься поимкой террористов вместо охоты на россиян

В ГД призвали Париж заниматься поимкой террористов вместо охоты на россиян - РИА Новости, 26.07.2024

В ГД призвали Париж заниматься поимкой террористов вместо охоты на россиян

Властям Франции лучше попросить международную помощь в поимке террористов на своей территории во время Олимпиады, а не охотиться на граждан России, заявил РИА... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T18:27

2024-07-26T18:27

2024-07-26T18:27

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Властям Франции лучше попросить международную помощь в поимке террористов на своей территории во время Олимпиады, а не охотиться на граждан России, заявил РИА Новости член комитета ГД РФ по безопасности Адальби Шхагошев. "Франции не следует заниматься охотой на российских граждан. Во Франции сотни спящих террористических ячеек, которые готовы действовать во время Олимпиады. Предполагаю, что Елисейскому дворцу лучше запросить помощь у других государств по решению данной проблемы", - сообщил депутат. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что власти Франции задержали гражданина России по подозрению в подготовке к "дестабилизации" во время Олимпиады. Исполняющий обязанности главы МВД Франции Жеральд Дарманен подтвердил эту информацию, заявив, что задержанный якобы занимался организацией или собирался организовать "операции по дестабилизации, вмешательству и шпионажу". По данным издания Monde, задержанный во Франции россиянин - 40-летний Кирилл Грязнов, с мая за ним наблюдали разведслужбы ряда европейских стран. В качестве доказательств газета публикует лишь билет в Москву и письмо с подписью "Кирилл". Неизвестно, кем оно написано, поскольку ничем не подтверждается, что почта принадлежит Грязнову. В письме автор пишет, что якобы работает чиновником в московской мэрии. Иных подтверждающих документов издание не приводит, публикуя лишь голословные утверждения анонимных источников. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада - с 28 августа по 8 сентября.

https://rsport.ria.ru/20240726/vlasti-1962166157.html

https://ria.ru/20240724/frantsija-1961829335.html

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в мире, франция, россия, адальби шхагошев, госдума рф