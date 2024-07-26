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ФРГ не соблюдает конвенцию по кассетным боеприпасам, заявили в Бундестаге - РИА Новости, 26.07.2024
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17:09 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/germaniya-1962219004.html
ФРГ не соблюдает конвенцию по кассетным боеприпасам, заявили в Бундестаге
ФРГ не соблюдает конвенцию по кассетным боеприпасам, заявили в Бундестаге - РИА Новости, 26.07.2024
ФРГ не соблюдает конвенцию по кассетным боеприпасам, заявили в Бундестаге
Депутат немецкого бундестага от левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен обвинила правительство Германии в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:09
2024-07-26T17:09
в мире
германия
сша
украина
севим дагделен
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Депутат немецкого бундестага от левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен обвинила правительство Германии в несоблюдении конвенции о запрете кассетных боеприпасов в связи с сообщениями о том, что США поставляют их со склада в ФРГ на Украину. В четверг немецкий портал NDR сообщил, что США поставляют на Украину кассетные боеприпасы со склада в Мизау на западе Германии. "Армия США хранит запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы на своем огромном складе боеприпасов в Мизау в земле Рейнланд-Пфальц и оттуда поставляет их на Украину", - написала Дагделен в социальной сети Facebook*. "Светофор (разговорное название правящей в ФРГ коалиции - ред.) явно не выполняет свои обязательства по Ословской конвенции о запрете кассетных боеприпасов в Германии. Федеральное правительство – в отличие от США – подписало конвенцию по кассетным боеприпасам в Осло 3 декабря 2008 года", - добавила депутат. Дагделен также сообщила, что на соответствующий её запрос в МИД ФРГ ответили, что в правительстве Германии не располагают информацией по данному вопросу. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает любое использование, передачу, производство и накопление кассетных боеприпасов, она вступила в силу в 2010 году. В настоящее время 112 государств ее ратифицировали, и еще 12 подписали, присоединившись к целям. Среди тех, кто не присоединился к Конвенции - США, Бразилия, Китай, Индия и Россия, государства Восточной Европы и Прибалтики, Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и обе Кореи. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240620/rheinmetall-1954305712.html
https://ria.ru/20240714/germaniya-1959449401.html
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в мире, германия, сша, украина, севим дагделен, нато
В мире, Германия, США, Украина, Севим Дагделен, НАТО
ФРГ не соблюдает конвенцию по кассетным боеприпасам, заявили в Бундестаге

Депутат бундестага Дагделен: ФРГ не соблюдает конвенцию по кассетным боеприпасам

© РИА Новости / Николай Филяков | Перейти в медиабанкЗдание Рейхстага в Берлине
Здание Рейхстага в Берлине - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Николай Филяков
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Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Депутат немецкого бундестага от левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен обвинила правительство Германии в несоблюдении конвенции о запрете кассетных боеприпасов в связи с сообщениями о том, что США поставляют их со склада в ФРГ на Украину.
В четверг немецкий портал NDR сообщил, что США поставляют на Украину кассетные боеприпасы со склада в Мизау на западе Германии.
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"Армия США хранит запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы на своем огромном складе боеприпасов в Мизау в земле Рейнланд-Пфальц и оттуда поставляет их на Украину", - написала Дагделен в социальной сети Facebook*. "Светофор (разговорное название правящей в ФРГ коалиции - ред.) явно не выполняет свои обязательства по Ословской конвенции о запрете кассетных боеприпасов в Германии. Федеральное правительство – в отличие от США – подписало конвенцию по кассетным боеприпасам в Осло 3 декабря 2008 года", - добавила депутат.
Дагделен также сообщила, что на соответствующий её запрос в МИД ФРГ ответили, что в правительстве Германии не располагают информацией по данному вопросу.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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14 июля, 08:00
Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает любое использование, передачу, производство и накопление кассетных боеприпасов, она вступила в силу в 2010 году. В настоящее время 112 государств ее ратифицировали, и еще 12 подписали, присоединившись к целям. Среди тех, кто не присоединился к Конвенции - США, Бразилия, Китай, Индия и Россия, государства Восточной Европы и Прибалтики, Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и обе Кореи.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
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12 июля, 01:56
 
В миреГерманияСШАУкраинаСевим ДагделенНАТО
 
 
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