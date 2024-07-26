ФРГ не соблюдает конвенцию по кассетным боеприпасам, заявили в Бундестаге
Депутат бундестага Дагделен: ФРГ не соблюдает конвенцию по кассетным боеприпасам
Здание Рейхстага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Депутат немецкого бундестага от левой партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен обвинила правительство Германии в несоблюдении конвенции о запрете кассетных боеприпасов в связи с сообщениями о том, что США поставляют их со склада в ФРГ на Украину.
В четверг немецкий портал NDR сообщил, что США поставляют на Украину кассетные боеприпасы со склада в Мизау на западе Германии.
"Армия США хранит запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы на своем огромном складе боеприпасов в Мизау в земле Рейнланд-Пфальц и оттуда поставляет их на Украину", - написала Дагделен в социальной сети Facebook*. "Светофор (разговорное название правящей в ФРГ коалиции - ред.) явно не выполняет свои обязательства по Ословской конвенции о запрете кассетных боеприпасов в Германии. Федеральное правительство – в отличие от США – подписало конвенцию по кассетным боеприпасам в Осло 3 декабря 2008 года", - добавила депутат.
Дагделен также сообщила, что на соответствующий её запрос в МИД ФРГ ответили, что в правительстве Германии не располагают информацией по данному вопросу.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Конвенция по кассетным боеприпасам запрещает любое использование, передачу, производство и накопление кассетных боеприпасов, она вступила в силу в 2010 году. В настоящее время 112 государств ее ратифицировали, и еще 12 подписали, присоединившись к целям. Среди тех, кто не присоединился к Конвенции - США, Бразилия, Китай, Индия и Россия, государства Восточной Европы и Прибалтики, Северная Африка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и обе Кореи.
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