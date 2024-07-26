https://ria.ru/20240726/germanija-1962072906.html

В Германии оценили шансы Шольца вновь стать канцлером

В Германии оценили шансы Шольца вновь стать канцлером - РИА Новости, 26.07.2024

В Германии оценили шансы Шольца вновь стать канцлером

Канцлер Германии Олаф Шольц, желающий снова занять пост после выборов 2025 года, едва ли сможет это сделать из-за низкого уровня поддержки даже в своей... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T08:03

2024-07-26T08:03

2024-07-26T08:03

в мире

германия

бавария

сара вагенкнехт

олаф шольц

фридрих мерц

христианско-социальный союз

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц, желающий снова занять пост после выборов 2025 года, едва ли сможет это сделать из-за низкого уровня поддержки даже в своей Социал-демократической партии, претендовать на должность могли бы представители правых партий или Сара Вагенкнехт, сказал в разговоре с РИА Новости глава немецкого Совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Ранее на пресс-конференции Шольц подчеркнул, что намерен вновь стать главой правительства Германии в 2025 году. Федеральные выборы состоятся в стране 28 сентября 2025 года, сообщило информационное агентство DPA со ссылкой на решение немецкого кабмина. "Даже среди членов своей партии он непопулярен. Им не кажется, что он хорошо справляется, и они не хотят, чтобы он снова был главным кандидатом в канцлеры. Поэтому я думаю, что его шансы стать кандидатом даже от своей партии очень малы, не говоря уже о населении в целом", - считает собеседник агентства. Среди потенциальных кандидатур в канцлеры после выборов 2025 года Нимайер упомянул главу Христианско-демократического союза, крупнейшей оппозиционной партии, Фридриха Мерца, его однопартийца премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Хендрика Вюста, а также премьер-министра Баварии от Христианско-социального союза Маркуса Зёдера. "Однако - и это сейчас делает все несколько интереснее - у нас есть новая партия, "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость". Она (Вагенкнехт - ред.) привлекает много внимания и поддержки от множества людей, заявляющих, что она могла бы как минимум партнером по правительственной коалиции или даже кандидатом в канцлеры", - добавил собеседник. Перспективы Вагенкнехт и ее партии зависят от результатов местных выборов в трех землях Германии в сентябре текущего года, отметил Нимайер. По его оценке, если партия Вагенкнехт на этих выборах наберет достаточно голосов и войдет в местное правительство или его возглавит, после федеральных выборов в 2025 году у политика были бы шансы претендовать на пост канцлера.

https://ria.ru/20240124/sholts-1923283440.html

https://ria.ru/20231023/vybory-1904793032.html

германия

бавария

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в мире, германия, бавария, сара вагенкнехт, олаф шольц, фридрих мерц, христианско-социальный союз