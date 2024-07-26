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ВС России занимают ключевую для освобождения Купянска дорогу - РИА Новости, 26.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:03 26.07.2024 (обновлено: 18:01 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/ganchev-1962216857.html
ВС России занимают ключевую для освобождения Купянска дорогу
ВС России занимают ключевую для освобождения Купянска дорогу - РИА Новости, 26.07.2024
ВС России занимают ключевую для освобождения Купянска дорогу
Российские военные освобождают дорогу между Сватово и Купянском, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:03
2024-07-26T18:01
специальная военная операция на украине
россия
сватово
харьковская область
виталий ганчев
украина
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские военные освобождают дорогу между Сватово и Купянском, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Освобождается дорога, соединяющая Купянск и Сватово, перешли уже несколько населенных пунктов вдоль этой артерии под контроль Вооруженных сил России. Поэтому, по мере продвижения наших войск, конечно, мы будем дальше тоже продвигаться со своей администрацией, изучать ситуацию, где нужно будет оказывать какую-нибудь поддержку, в том числе и для эвакуации гражданского населения", — сказал чиновник. По его словам, российские войска медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску. Кроме того, сотрудники российской администрации региона уже побывали в освобожденных селах Первомайское и Орлянка, где живут несколько семей, которым требуется помощь, добавил Ганчев.Владимир Зеленский еще в мае признал, что положение украинских войск в Харьковской области чрезвычайно сложное. В Генштабе ВСУ отмечали "тактический успех" российской армии на Харьковском направлении.
https://ria.ru/20240723/kupyansk-1961362901.html
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россия
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россия, сватово, харьковская область, виталий ганчев, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сватово, Харьковская область, Виталий Ганчев, Украина
ВС России занимают ключевую для освобождения Купянска дорогу

Ганчев: ВС России освободили несколько сел вдоль дороги Купянск — Сватово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские военные освобождают дорогу между Сватово и Купянском, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"Освобождается дорога, соединяющая Купянск и Сватово, перешли уже несколько населенных пунктов вдоль этой артерии под контроль Вооруженных сил России. Поэтому, по мере продвижения наших войск, конечно, мы будем дальше тоже продвигаться со своей администрацией, изучать ситуацию, где нужно будет оказывать какую-нибудь поддержку, в том числе и для эвакуации гражданского населения", — сказал чиновник.
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По его словам, российские войска медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
Кроме того, сотрудники российской администрации региона уже побывали в освобожденных селах Первомайское и Орлянка, где живут несколько семей, которым требуется помощь, добавил Ганчев.
Владимир Зеленский еще в мае признал, что положение украинских войск в Харьковской области чрезвычайно сложное. В Генштабе ВСУ отмечали "тактический успех" российской армии на Харьковском направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСватовоХарьковская областьВиталий ГанчевУкраина
 
 
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