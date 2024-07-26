ВС России занимают ключевую для освобождения Купянска дорогу
Ганчев: ВС России освободили несколько сел вдоль дороги Купянск — Сватово
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские военные освобождают дорогу между Сватово и Купянском, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"Освобождается дорога, соединяющая Купянск и Сватово, перешли уже несколько населенных пунктов вдоль этой артерии под контроль Вооруженных сил России. Поэтому, по мере продвижения наших войск, конечно, мы будем дальше тоже продвигаться со своей администрацией, изучать ситуацию, где нужно будет оказывать какую-нибудь поддержку, в том числе и для эвакуации гражданского населения", — сказал чиновник.
Под Купянск прибыла штурмовая группа ВСУ под конвоем
23 июля, 07:04
По его словам, российские войска медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску.
Кроме того, сотрудники российской администрации региона уже побывали в освобожденных селах Первомайское и Орлянка, где живут несколько семей, которым требуется помощь, добавил Ганчев.
Владимир Зеленский еще в мае признал, что положение украинских войск в Харьковской области чрезвычайно сложное. В Генштабе ВСУ отмечали "тактический успех" российской армии на Харьковском направлении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18