https://ria.ru/20240726/ganchev-1962216857.html

ВС России занимают ключевую для освобождения Купянска дорогу

ВС России занимают ключевую для освобождения Купянска дорогу - РИА Новости, 26.07.2024

ВС России занимают ключевую для освобождения Купянска дорогу

Российские военные освобождают дорогу между Сватово и Купянском, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:03

2024-07-26T17:03

2024-07-26T18:01

специальная военная операция на украине

россия

сватово

харьковская область

виталий ганчев

украина

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Российские военные освобождают дорогу между Сватово и Купянском, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Освобождается дорога, соединяющая Купянск и Сватово, перешли уже несколько населенных пунктов вдоль этой артерии под контроль Вооруженных сил России. Поэтому, по мере продвижения наших войск, конечно, мы будем дальше тоже продвигаться со своей администрацией, изучать ситуацию, где нужно будет оказывать какую-нибудь поддержку, в том числе и для эвакуации гражданского населения", — сказал чиновник. По его словам, российские войска медленно, но уверенно продвигаются к самому Купянску. Кроме того, сотрудники российской администрации региона уже побывали в освобожденных селах Первомайское и Орлянка, где живут несколько семей, которым требуется помощь, добавил Ганчев.Владимир Зеленский еще в мае признал, что положение украинских войск в Харьковской области чрезвычайно сложное. В Генштабе ВСУ отмечали "тактический успех" российской армии на Харьковском направлении.

https://ria.ru/20240723/kupyansk-1961362901.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сватово

харьковская область

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россия, сватово, харьковская область, виталий ганчев, украина