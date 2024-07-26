https://ria.ru/20240726/fsb-1962063875.html

Обвиняемого в подрыве машины в Москве экстрадировали в Россию

Обвиняемого в подрыве машины в Москве экстрадировали в Россию - РИА Новости, 26.07.2024

Обвиняемого в подрыве машины в Москве экстрадировали в Россию

Обвиняемый в подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков задержан в турецком Бодруме и доставлен в Россию, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T04:03

2024-07-26T04:03

2024-07-26T12:35

происшествия

россия

москва

бодрум

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля с людьми на севере москвы

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Обвиняемый в подрыве машины на севере Москвы Евгений Серебряков задержан в турецком Бодруме и доставлен в Россию, сообщил Центр общественных связей ФСБ."ФСБ РФ совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турецкой Республики задержан в Бодруме (Турция) и 26 июля 2024 года доставлен в Россию находящийся в международном розыске российский гражданин Серебряков Евгений Николаевич, 1995 года рождения, причастный к совершению 24 июля 2024 года подрыва автомобиля на севере Москвы", — говорится в сообщении.Сотрудники ФСБ передали подозреваемого следователям для проведения дальнейших следственных действий по уголовному делу.Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, после подрыва автомобиля Серебрякова объявили в международный розыск, передав турецким партнерам информацию о нем, его приметах и возможном местонахождении."В результате скоординированной по каналам Интерпола работы правоохранительных органов двух стран в тот же день он был задержан сотрудниками МВД Турции в городе Бодруме", — написала Волк в Telegram-канале.Серебряков, которого ранее столичный суд заочно арестовал на два месяца, в ближайшее время будет помещен в СИЗО.Иномарка взорвалась утром 24 июля во дворе на Синявинской улице. По данным МВД, сдетонировал предмет, "который был установлен в автомобиле". Ранения получили два человека — муж и жена. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается покушение, связанное с профессиональной деятельностью потерпевшего, сообщал источник РИА Новости в силовых структурах.Специалисты обследовали взорванную машину, при помощи специального робота извлекли осколки. Также они собрали фрагменты с прилегающей территории и изучили припаркованные рядом автомобили. Возбуждено уголовное дело, его расследует 1-е управление по особо важным делам столичного главка СК (о преступлениях против личности и общественной безопасности).Как сообщил позднее в тот же день директор ФСБ Александр Бортников, подозреваемый после совершения преступления сбежал в Турцию. Позднее министр внутренних дел республики Али Ерликая сообщил о задержании фигуранта этого дела в Бодруме.

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https://ria.ru/20240725/turtsija-1961901875.html

https://ria.ru/20240725/serebryakov-1962055683.html

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происшествия, россия, москва, бодрум, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля с людьми на севере москвы