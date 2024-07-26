https://ria.ru/20240726/frantsija-1962216618.html

В Харьковской области заметили наемников из Франции, Польши, Британии и США

В Харьковской области заметили наемников из Франции, Польши, Британии и США - РИА Новости, 26.07.2024

В Харьковской области заметили наемников из Франции, Польши, Британии и США

Помимо большого количества наемников из Франции, в рядах ВСУ на харьковском направлении также есть поляки, англичане, американцы, сообщил глава российской... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:01

2024-07-26T17:01

2024-07-26T17:05

в мире

франция

харьковская область

польша

виталий ганчев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Помимо большого количества наемников из Франции, в рядах ВСУ на харьковском направлении также есть поляки, англичане, американцы, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Могу отметить, что достаточно большая география тех стран, откуда эти наемники прибывают. За последнее время могу отметить, что по той информации, которая к нам поступала, большое количество наемники прибыло именно из Франции. Но также фиксируется пребывание иностранного контингента и из других стран: Польши, Британии и США. Вместе с другими националистическими подразделениями их периодически уничтожают бойцы наших Вооруженных сил", - сказал Ганчев на пресс-конференции, отметив, что не готов назвать общую численность иностранных наемников, воюющих на харьковском направлении на стороне ВСУ. Ранее заместитель главы военно-гражданской администрации Евгений Лисняк сообщал, что рост числа наемников в составе ВСУ зафиксирован в северной части Харьковской области, в основном они прибывают из Франции, и известно о более 30 погибших наемниках-французах.

https://ria.ru/20240702/podrazdeleniya-1956825987.html

франция

харьковская область

польша

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в мире, франция, харьковская область, польша, виталий ганчев, вооруженные силы украины