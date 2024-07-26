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В Эстонии детей исключили из движения за отказ надеть желто-голубые ленты - РИА Новости, 26.07.2024
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14:37 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/estonija-1962168029.html
В Эстонии детей исключили из движения за отказ надеть желто-голубые ленты
В Эстонии детей исключили из движения за отказ надеть желто-голубые ленты - РИА Новости, 26.07.2024
В Эстонии детей исключили из движения за отказ надеть желто-голубые ленты
Детей, отказавшихся надеть ленточки с цветами украинского флага на парад в Нарве в июне, исключили из эстонской молодежной организации "Молодые орлы", сообщает... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:37
2024-07-26T14:37
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Детей, отказавшихся надеть ленточки с цветами украинского флага на парад в Нарве в июне, исключили из эстонской молодежной организации "Молодые орлы", сообщает издание Postimees со ссылкой на отца одного из мальчиков. Ранее издание сообщало, что несколько членов добровольческой детско-юношеской организации "Молодые орлы" (Noored Kotkad) были отстранены от участия в параде в Нарве, так как они отказались надевать ленточки в цветах украинского флага. Как отмечала газета, "Молодые орлы" входят в состав более крупного движения - военизированного формирования "Кайтселийт", всем подразделениям которого было "приказано носить на своей форме сине-желтый флаг во время большого мероприятия". "Моему сыну прислали официальное письмо. Его исключили из "Молодых орлов", - приводит издание слова отца одного из детей, не пожелавшего раскрывать своего имени. Мужчина поделился с Postimees копией письма, в котором говорилось, что его сына просят покинуть организацию. При этом, несмотря на приводимые в письме ссылки на постановления правительства, уставы молодежной организации и решение правления дружины "Молодых орлов" волости Алутагусе, никаких четких причин исключения обозначено не было.
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нарва, эстония, в мире
Нарва, Эстония, В мире
В Эстонии детей исключили из движения за отказ надеть желто-голубые ленты

Postimees: не надевших ленты с флагом Украины детей исключили из "Молодых орлов"

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Детей, отказавшихся надеть ленточки с цветами украинского флага на парад в Нарве в июне, исключили из эстонской молодежной организации "Молодые орлы", сообщает издание Postimees со ссылкой на отца одного из мальчиков.
Ранее издание сообщало, что несколько членов добровольческой детско-юношеской организации "Молодые орлы" (Noored Kotkad) были отстранены от участия в параде в Нарве, так как они отказались надевать ленточки в цветах украинского флага. Как отмечала газета, "Молодые орлы" входят в состав более крупного движения - военизированного формирования "Кайтселийт", всем подразделениям которого было "приказано носить на своей форме сине-желтый флаг во время большого мероприятия".
«
"Моему сыну прислали официальное письмо. Его исключили из "Молодых орлов", - приводит издание слова отца одного из детей, не пожелавшего раскрывать своего имени.
Мужчина поделился с Postimees копией письма, в котором говорилось, что его сына просят покинуть организацию. При этом, несмотря на приводимые в письме ссылки на постановления правительства, уставы молодежной организации и решение правления дружины "Молодых орлов" волости Алутагусе, никаких четких причин исключения обозначено не было.
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