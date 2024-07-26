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Во Франции испугались ответа России на решение ЕС по Украине - РИА Новости, 26.07.2024
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14:38 26.07.2024 (обновлено: 14:46 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/es-1962168510.html
Во Франции испугались ответа России на решение ЕС по Украине
Во Франции испугались ответа России на решение ЕС по Украине - РИА Новости, 26.07.2024
Во Франции испугались ответа России на решение ЕС по Украине
Решение Евросоюза направить Украине транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России чревато ответными мерами со... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:38
2024-07-26T14:46
в мире
украина
киев
франция
флориан филиппо
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Решение Евросоюза направить Украине транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России чревато ответными мерами со стороны Москвы, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Незаконное решение с точки зрения международного права, которое дискредитирует Францию и наши страны (Европы. — Прим. ред.) и приведет к очевидным ответным мерам!" — написал он.Филиппо охарактеризовал такой шаг ЕС воровством и спонсированием массовых убийств, а также призвал ликвидировать союз "во имя всеобщего блага".О том, что Брюссель в пятницу, 26 июля, направит первый транш помощи Киеву из денег, полученных из доходов от замороженных российских резервов, написала в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, предупредил, что подобное решение не останется без ответа. Представитель Кремля подчеркнул, что такой шаг незаконен и потребует продуманных ответных действий со стороны России.По решению ЕС, 90% доходов, которые получат депозитарии от заблокированных в ЕС российских резервов, пойдут в бюджет Евросоюза для оказания военной помощи Киеву, оставшиеся десять процентов — на программы по восстановлению Украины.При этом страны G7 пообещали Киеву кредитов на 50 миллиардов долларов, которые также планируется погашаться за счет доходов от российских активов.
https://ria.ru/20240726/es-1962151976.html
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в мире, украина, киев, франция, флориан филиппо, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Украина, Киев, Франция, Флориан Филиппо, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Во Франции испугались ответа России на решение ЕС по Украине

Филиппо: передача Киеву доходов от российских активов приведет к ответным мерам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Решение Евросоюза направить Украине транш военной помощи в размере 1,5 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России чревато ответными мерами со стороны Москвы, заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Незаконное решение с точки зрения международного права, которое дискредитирует Францию и наши страны (Европы. — Прим. ред.) и приведет к очевидным ответным мерам!" — написал он.
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Вчера, 13:37
Филиппо охарактеризовал такой шаг ЕС воровством и спонсированием массовых убийств, а также призвал ликвидировать союз "во имя всеобщего блага".
О том, что Брюссель в пятницу, 26 июля, направит первый транш помощи Киеву из денег, полученных из доходов от замороженных российских резервов, написала в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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СМИ: послы 27 стран ЕС обсудят "бессрочную иммобилизацию" активов России
24 июля, 07:13
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, предупредил, что подобное решение не останется без ответа. Представитель Кремля подчеркнул, что такой шаг незаконен и потребует продуманных ответных действий со стороны России.
По решению ЕС, 90% доходов, которые получат депозитарии от заблокированных в ЕС российских резервов, пойдут в бюджет Евросоюза для оказания военной помощи Киеву, оставшиеся десять процентов — на программы по восстановлению Украины.
При этом страны G7 пообещали Киеву кредитов на 50 миллиардов долларов, которые также планируется погашаться за счет доходов от российских активов.
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В миреУкраинаКиевФранцияФлориан ФилиппоУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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