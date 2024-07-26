https://ria.ru/20240726/efimov-1962107058.html

Ефимов: вблизи вокзала Шелепиха реконструируют 1,4 километра дорог

Ефимов: вблизи вокзала Шелепиха реконструируют 1,4 километра дорог - РИА Новости, 26.07.2024

Ефимов: вблизи вокзала Шелепиха реконструируют 1,4 километра дорог

Вблизи городского Шелепиха в Москве ведется реконструкция свыше 1,4 километра улично-дорожной сети, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:12

2024-07-26T14:12

2024-07-26T14:12

москва

городское хозяйство москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

рафик загрутдинов

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вблизи городского Шелепиха в Москве ведется реконструкция свыше 1,4 километра улично-дорожной сети, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Общая строительная готовность этапа составляет 47%. Проектом предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети протяженностью свыше 1,4 километра и устройство газонов площадью 2 тысячи квадратных метров", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Завершить данный этап работ планируется в декабре этого года, указывается в сообщении.В нем уточняется, что проект предполагает наличие боковых проездов, съездов к жилой застройке, заездного кармана, а также устройство тротуаров."В настоящее время подрядной организацией выполняются работы по переустройству тепловых сетей и дождевой канализации, а также идет подготовка территорий к дальнейшей укладке асфальтового покрытия", – добавил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.В рамках развития вокзала Шелепиха рядом уже ввели около 2,4 километра дорог, создали автомобильный путепровод, выполнили переустройство уже существующего железнодорожного путепровода над Шмитовским проездом в автодорожный, обновили улично-дорожную сеть.

https://ria.ru/20240726/efimov-1962044877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , рафик загрутдинов