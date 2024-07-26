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Ефимов: вблизи вокзала Шелепиха реконструируют 1,4 километра дорог - РИА Новости, 26.07.2024
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14:12 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/efimov-1962107058.html
Ефимов: вблизи вокзала Шелепиха реконструируют 1,4 километра дорог
Ефимов: вблизи вокзала Шелепиха реконструируют 1,4 километра дорог - РИА Новости, 26.07.2024
Ефимов: вблизи вокзала Шелепиха реконструируют 1,4 километра дорог
Вблизи городского Шелепиха в Москве ведется реконструкция свыше 1,4 километра улично-дорожной сети, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T14:12
2024-07-26T14:12
москва
городское хозяйство москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
рафик загрутдинов
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вблизи городского Шелепиха в Москве ведется реконструкция свыше 1,4 километра улично-дорожной сети, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. "Общая строительная готовность этапа составляет 47%. Проектом предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети протяженностью свыше 1,4 километра и устройство газонов площадью 2 тысячи квадратных метров", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Завершить данный этап работ планируется в декабре этого года, указывается в сообщении.В нем уточняется, что проект предполагает наличие боковых проездов, съездов к жилой застройке, заездного кармана, а также устройство тротуаров."В настоящее время подрядной организацией выполняются работы по переустройству тепловых сетей и дождевой канализации, а также идет подготовка территорий к дальнейшей укладке асфальтового покрытия", – добавил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.В рамках развития вокзала Шелепиха рядом уже ввели около 2,4 километра дорог, создали автомобильный путепровод, выполнили переустройство уже существующего железнодорожного путепровода над Шмитовским проездом в автодорожный, обновили улично-дорожную сеть.
https://ria.ru/20240726/efimov-1962044877.html
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москва, городское хозяйство москвы, владимир ефимов (правительство москвы) , рафик загрутдинов
Москва, Городское хозяйство Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Рафик Загрутдинов

Ефимов: вблизи вокзала Шелепиха реконструируют 1,4 километра дорог

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вблизи городского Шелепиха в Москве ведется реконструкция свыше 1,4 километра улично-дорожной сети, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Общая строительная готовность этапа составляет 47%. Проектом предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети протяженностью свыше 1,4 километра и устройство газонов площадью 2 тысячи квадратных метров", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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Завершить данный этап работ планируется в декабре этого года, указывается в сообщении.
В нем уточняется, что проект предполагает наличие боковых проездов, съездов к жилой застройке, заездного кармана, а также устройство тротуаров.
"В настоящее время подрядной организацией выполняются работы по переустройству тепловых сетей и дождевой канализации, а также идет подготовка территорий к дальнейшей укладке асфальтового покрытия", – добавил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
В рамках развития вокзала Шелепиха рядом уже ввели около 2,4 километра дорог, создали автомобильный путепровод, выполнили переустройство уже существующего железнодорожного путепровода над Шмитовским проездом в автодорожный, обновили улично-дорожную сеть.
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МоскваГородское хозяйство МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Рафик Загрутдинов
 
 
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