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Ефимов: в московском районе Восточное Дегунино будет возведен технопарк - РИА Новости, 26.07.2024
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09:07 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/efimov-1962044654.html
Ефимов: в московском районе Восточное Дегунино будет возведен технопарк
Ефимов: в московском районе Восточное Дегунино будет возведен технопарк - РИА Новости, 26.07.2024
Ефимов: в московском районе Восточное Дегунино будет возведен технопарк
В московском районе Восточное Дегунино на участке бывшей промзоны "Вагоноремонт" по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет возведен технопарк,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T09:07
2024-07-26T09:07
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 26 июля - РИА Новости. В московском районе Восточное Дегунино на участке бывшей промзоны "Вагоноремонт" по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет возведен технопарк, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Столица развивает инновационную инфраструктуру, размещая технопарки. Такие площадки привлекают представителей научной сферы и бизнеса, а также помогают создавать рабочие места для высококвалифицированных специалистов. Так, на части бывшей промзоны “Вагоноремонт” в ходе комплексного развития территории в течение пяти лет инвестор построит технопарк площадью не менее 67 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.Реорганизацией участка площадью более 18 гектаров займется ООО "Специализированный застройщик "АртСтрой", входящее в группу компаний "Основа". Ефимов отметил, что девелопер проекта получит необходимое содействие городских властей при возведении объекта и его последующем обслуживании. С ним подписано соглашение, по которому город поможет привлечь резидентов для будущего технопарка, а также будет делиться опытом по эффективному обслуживанию его экосистемы. Благодаря реализации проекта будет создано свыше четырех тысяч рабочих мест.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на месте бывшей промзоны появится 165 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и объекты, направленные на создание рабочих мест и развитие инфраструктуры. Будет возведено 83 тысячи квадратных метров научно-производственной и общественно-деловой недвижимости. Он уточнил, что на территории также появится производство, логистический центр, спортивный комплекс с бассейном и другие объекты.По словам президента группы компаний "Основа" Александра Ручьева, в проект планируется вложить 32 миллиарда рублей. Группа компаний "Основа" образована в 2016 году бывшими акционерами застройщика "Мортон" после его продажи девелоперской компании ПИК. Учредители группы - Александр Ручьев, Олег Колченко и Егор Храмов. Компания занимается девелопментом, управлением объектами коммерческой недвижимости, инвестициями в высокотехнологичные стартапы.
https://ria.ru/20240725/efimov-1961833781.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: в московском районе Восточное Дегунино будет возведен технопарк

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июля - РИА Новости. В московском районе Восточное Дегунино на участке бывшей промзоны "Вагоноремонт" по программе комплексного развития территорий (КРТ) будет возведен технопарк, заявил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Столица развивает инновационную инфраструктуру, размещая технопарки. Такие площадки привлекают представителей научной сферы и бизнеса, а также помогают создавать рабочие места для высококвалифицированных специалистов. Так, на части бывшей промзоны “Вагоноремонт” в ходе комплексного развития территории в течение пяти лет инвестор построит технопарк площадью не менее 67 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градостроительного комплекса.
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Реорганизацией участка площадью более 18 гектаров займется ООО "Специализированный застройщик "АртСтрой", входящее в группу компаний "Основа". Ефимов отметил, что девелопер проекта получит необходимое содействие городских властей при возведении объекта и его последующем обслуживании. С ним подписано соглашение, по которому город поможет привлечь резидентов для будущего технопарка, а также будет делиться опытом по эффективному обслуживанию его экосистемы. Благодаря реализации проекта будет создано свыше четырех тысяч рабочих мест.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что на месте бывшей промзоны появится 165 тысяч квадратных метров жилой недвижимости и объекты, направленные на создание рабочих мест и развитие инфраструктуры. Будет возведено 83 тысячи квадратных метров научно-производственной и общественно-деловой недвижимости. Он уточнил, что на территории также появится производство, логистический центр, спортивный комплекс с бассейном и другие объекты.

По словам президента группы компаний "Основа" Александра Ручьева, в проект планируется вложить 32 миллиарда рублей.

Группа компаний "Основа" образована в 2016 году бывшими акционерами застройщика "Мортон" после его продажи девелоперской компании ПИК. Учредители группы - Александр Ручьев, Олег Колченко и Егор Храмов. Компания занимается девелопментом, управлением объектами коммерческой недвижимости, инвестициями в высокотехнологичные стартапы.
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