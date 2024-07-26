https://ria.ru/20240726/drony-1962170198.html

ВС России рассказали о совершенствовании FPV-дронов

ВС России рассказали о совершенствовании FPV-дронов - РИА Новости, 26.07.2024

ВС России рассказали о совершенствовании FPV-дронов

Операторы БПЛА 13-го танкового полка 4-ой танковой дивизии 1-ой танковой армии группировки войск "Запад" постоянно комплексно модифицируют FPV-дроны прямо в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:47

2024-07-26T14:47

2024-07-26T14:53

специальная военная операция на украине

технологии

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вооруженные силы рф

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 26 июл – РИА Новости. Операторы БПЛА 13-го танкового полка 4-ой танковой дивизии 1-ой танковой армии группировки войск "Запад" постоянно комплексно модифицируют FPV-дроны прямо в зоне проведения специальной военной операции, рассказал РИА Новости техник БПЛА группировки с позывным "Амур". "Мы переделываем дроны-камикадзе под сбросы, в итоге повышая КПД дрона. То есть вместо того, чтобы он улетел в один полет и взорвался, он летит выполнять свою задачу, делает сброс на вражеские объекты, территории и прилетает обратно. После чего мы можем опять же его загрузить и полететь дальше. То есть КПД дрона повышается от вылета к вылету", - рассказал "Амур". Операторы и техники FPV-дронов 13-го танкового полка оборудовали полевую мастерскую, где есть все необходимое оборудование для сборки, модификации и настройки различных дронов-камикадзе. Старший оператор БПЛА с позывным "Маяк" показал мастерскую отряда и подчеркнул, что многое зависит не только от технического оснащения, но и от интеллекта техников, от их умения мыслить быстро и трудиться круглосуточно. "В этом месте наши техники, проводят все труды. Здесь есть все инструменты. Здесь есть сбитая трофейная техника (украинские беспилотники - ред.). Здесь творится история. Это мастерская-класс в простонародье по-военному. Такие классы есть почти в каждом полку. Сейчас тема беспилотной авиации развивается гигантскими темпами соответственно... Сама цель мастерской - повысить эффективность наших вылетов, наших "птичек" и нашей работы, повысить КПД. Здесь есть все приспособления, все инструменты. И главное, что люди с головой: инженеры, техники, которые день и ночь трудятся и работают на благо нашего подразделения. Все, что нам нужно, мы можем сделать. Соответственно, как у наших техников работает мозг, так мы и делаем. Все зависит от них. Вот у них пришла идея, вот так попробовать, так сделать, мы берем и делаем" - подчеркнул собеседник агентства. Помимо модифицирования FPV-дронов под сбросы, техники переделывают и радиопередатчики дронов на смещенные частоты, чтобы противодействовать системам РЭБ противника. "Сейчас мы вышли на тот уровень, когда штатные антенны, которые к нам приходят, мы полностью перепрошиваем на свои нужные частоты. Сами частоты, конечно же, не будем называть в целях собственной безопасности. После прошивки увеличивается эффективность дрона, и мы можем пролететь в сторону противника, туда, где бы мы были заглушены его средствами РЭБ, если бы не прошивали и летели на штатных частотах", - подытожил "Маяк"

https://ria.ru/20240726/bespilotniki-1962169633.html

https://ria.ru/20240720/drony-1960867357.html

https://ria.ru/20240725/kobra-1961847933.html

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Операторы БПЛА о модификации дронов в зоне СВО Операторы БПЛА 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии группировки войск "Запад" на своем участке конкретно превосходят ВСУ в точности поражения целей FPV-дронами. Специалисты этого подразделения сами модифицируют и прошивают квадрокоптеры в полевой мастерской. Корреспондент РИА Новости понаблюдал за их работой. 2024-07-26T14:47 true PT4M00S

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технологии, россия, вооруженные силы рф, украина