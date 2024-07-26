https://ria.ru/20240726/doma-1962059129.html

Россиян предупредили о подорожании строительства домов из-за новых правил

Россиян предупредили о подорожании строительства домов из-за новых правил - РИА Новости, 26.07.2024

Россиян предупредили о подорожании строительства домов из-за новых правил

С 1 августа вступит в силу новый национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как изменится строительство частных домов и... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T02:17

2024-07-26T02:17

2024-07-26T02:34

жилье

государственный университет управления

недвижимость

россия

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. С 1 августа вступит в силу новый национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как изменится строительство частных домов и станет ли оно дороже, рассказала "Прайму" директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.В новый стандарт входит 45 критериев, объединенных в восемь категорий. Среди них архитектура, экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура; организация и управление строительством. Оцениваются комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосфера, а также инжиниринг, благоустройство и утилизация отходов.Внедрить стандарт потребовалось из-за активизации выдачи семейной ипотеки на ИЖС. Клиентов и банки нужно защищать от некачественных услуг строителей, это и призваны сделать новые правила. Сейчас застройщики соблюдают их добровольно, а после вступления в силу делать это придется обязательно всем, кто рассчитывает на клиентов с ипотекой.По мнению Сорокиной, введение зеленых норм может сделать строительство дороже на 5-10%, но лишь для части объектов. А экономия при последующей эксплуатации возможна более существенная – на 50-60%. Кроме того, с рынка уйдут недобросовестные застройщики, предлагающие дешевые и менее качественные дома и материалы.

https://ria.ru/20240721/ipoteka-1960980778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

жилье, государственный университет управления, недвижимость, россия