https://ria.ru/20240726/doma-1962059129.html
Россиян предупредили о подорожании строительства домов из-за новых правил
Россиян предупредили о подорожании строительства домов из-за новых правил - РИА Новости, 26.07.2024
Россиян предупредили о подорожании строительства домов из-за новых правил
С 1 августа вступит в силу новый национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как изменится строительство частных домов и... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T02:17
2024-07-26T02:17
2024-07-26T02:34
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. С 1 августа вступит в силу новый национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как изменится строительство частных домов и станет ли оно дороже, рассказала "Прайму" директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.В новый стандарт входит 45 критериев, объединенных в восемь категорий. Среди них архитектура, экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура; организация и управление строительством. Оцениваются комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосфера, а также инжиниринг, благоустройство и утилизация отходов.Внедрить стандарт потребовалось из-за активизации выдачи семейной ипотеки на ИЖС. Клиентов и банки нужно защищать от некачественных услуг строителей, это и призваны сделать новые правила. Сейчас застройщики соблюдают их добровольно, а после вступления в силу делать это придется обязательно всем, кто рассчитывает на клиентов с ипотекой.По мнению Сорокиной, введение зеленых норм может сделать строительство дороже на 5-10%, но лишь для части объектов. А экономия при последующей эксплуатации возможна более существенная – на 50-60%. Кроме того, с рынка уйдут недобросовестные застройщики, предлагающие дешевые и менее качественные дома и материалы.
https://ria.ru/20240721/ipoteka-1960980778.html
https://ria.ru/20240512/kvartira-1945316872.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, государственный университет управления, недвижимость, россия
Жилье, Государственный университет управления, Недвижимость, Россия
Россиян предупредили о подорожании строительства домов из-за новых правил
Экономист Сорокина: строительство частных домов с 1 августа подорожает
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости.
С 1 августа вступит в силу новый национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как изменится строительство частных домов и станет ли оно дороже, рассказала "Прайму"
директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
В новый стандарт входит 45 критериев, объединенных в восемь категорий. Среди них архитектура, экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура; организация и управление строительством. Оцениваются комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосфера, а также инжиниринг, благоустройство и утилизация отходов.
Внедрить стандарт потребовалось из-за активизации выдачи семейной ипотеки на ИЖС. Клиентов и банки нужно защищать от некачественных услуг строителей, это и призваны сделать новые правила. Сейчас застройщики соблюдают их добровольно, а после вступления в силу делать это придется обязательно всем, кто рассчитывает на клиентов с ипотекой.
По мнению Сорокиной, введение зеленых норм может сделать строительство дороже на 5-10%, но лишь для части объектов. А экономия при последующей эксплуатации возможна более существенная – на 50-60%. Кроме того, с рынка уйдут недобросовестные застройщики, предлагающие дешевые и менее качественные дома и материалы.