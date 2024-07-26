Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о подорожании строительства домов из-за новых правил - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 26.07.2024 (обновлено: 02:34 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/doma-1962059129.html
Россиян предупредили о подорожании строительства домов из-за новых правил
Россиян предупредили о подорожании строительства домов из-за новых правил - РИА Новости, 26.07.2024
Россиян предупредили о подорожании строительства домов из-за новых правил
С 1 августа вступит в силу новый национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как изменится строительство частных домов и... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T02:17
2024-07-26T02:34
жилье
государственный университет управления
недвижимость
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928810796_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_411c4af7cc7efadefb80b0264d9e5ad2.jpg
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. С 1 августа вступит в силу новый национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как изменится строительство частных домов и станет ли оно дороже, рассказала "Прайму" директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.В новый стандарт входит 45 критериев, объединенных в восемь категорий. Среди них архитектура, экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура; организация и управление строительством. Оцениваются комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосфера, а также инжиниринг, благоустройство и утилизация отходов.Внедрить стандарт потребовалось из-за активизации выдачи семейной ипотеки на ИЖС. Клиентов и банки нужно защищать от некачественных услуг строителей, это и призваны сделать новые правила. Сейчас застройщики соблюдают их добровольно, а после вступления в силу делать это придется обязательно всем, кто рассчитывает на клиентов с ипотекой.По мнению Сорокиной, введение зеленых норм может сделать строительство дороже на 5-10%, но лишь для части объектов. А экономия при последующей эксплуатации возможна более существенная – на 50-60%. Кроме того, с рынка уйдут недобросовестные застройщики, предлагающие дешевые и менее качественные дома и материалы.
https://ria.ru/20240721/ipoteka-1960980778.html
https://ria.ru/20240512/kvartira-1945316872.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928810796_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_8ad75c547283ea323a3140f095c84ceb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, государственный университет управления, недвижимость, россия
Жилье, Государственный университет управления, Недвижимость, Россия
Россиян предупредили о подорожании строительства домов из-за новых правил

Экономист Сорокина: строительство частных домов с 1 августа подорожает

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтроительство дома
Строительство дома - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Строительство дома. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. С 1 августа вступит в силу новый национальный стандарт "зеленого" индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Как изменится строительство частных домов и станет ли оно дороже, рассказала "Прайму" директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
В новый стандарт входит 45 критериев, объединенных в восемь категорий. Среди них архитектура, экологическая безопасность и организация участка, инфраструктура; организация и управление строительством. Оцениваются комфорт и качество внутренней среды, энергоэффективность и атмосфера, а также инжиниринг, благоустройство и утилизация отходов.
Новостройки - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
Названо опасное последствие ипотеки, о котором никто не думает
21 июля, 02:15
Внедрить стандарт потребовалось из-за активизации выдачи семейной ипотеки на ИЖС. Клиентов и банки нужно защищать от некачественных услуг строителей, это и призваны сделать новые правила. Сейчас застройщики соблюдают их добровольно, а после вступления в силу делать это придется обязательно всем, кто рассчитывает на клиентов с ипотекой.
По мнению Сорокиной, введение зеленых норм может сделать строительство дороже на 5-10%, но лишь для части объектов. А экономия при последующей эксплуатации возможна более существенная – на 50-60%. Кроме того, с рынка уйдут недобросовестные застройщики, предлагающие дешевые и менее качественные дома и материалы.
Ремонт в квартире - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Адвокат объяснил, кого могут не пустить за границу из-за ремонта в квартире
12 мая, 02:17
 
ЖильеГосударственный университет управленияНедвижимостьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала