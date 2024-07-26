https://ria.ru/20240726/dolgi-1962064418.html

"Крабовый король" Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей

"Крабовый король" Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.07.2024

"Крабовый король" Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей

Рыбопромышленник с Дальнего Востока, которого называют "крабовым королем", Олег Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей, которые хотят взыскать, подсчитало... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T04:15

2024-07-26T04:15

2024-07-26T08:45

олег кан

генеральная прокуратура рф

дальний восток

великобритания

приморский край

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рыбопромышленник с Дальнего Востока, которого называют "крабовым королем", Олег Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей, которые хотят взыскать, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов.Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере трех миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.Ранее представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет.Согласно имеющимся данным, в отношении Кана Арбитражным судом Приморского края был выдан исполнительный лист от 2 апреля 2024 года на сумму более 336 миллиардов рублей.В июне пятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобах на решение Арбитражного суда Приморья о взыскании по иску Генпрокуроры 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в числе которых "крабовый король" Олег Кан.

https://ria.ru/20240724/jurist-1961652008.html

https://ria.ru/20240723/mavrodi-1961358110.html

дальний восток

великобритания

приморский край

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олег кан, генеральная прокуратура рф, дальний восток, великобритания, приморский край