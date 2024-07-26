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"Крабовый король" Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.07.2024
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04:15 26.07.2024 (обновлено: 08:45 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/dolgi-1962064418.html
"Крабовый король" Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей
"Крабовый король" Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей - РИА Новости, 26.07.2024
"Крабовый король" Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей
Рыбопромышленник с Дальнего Востока, которого называют "крабовым королем", Олег Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей, которые хотят взыскать, подсчитало... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T04:15
2024-07-26T08:45
олег кан
генеральная прокуратура рф
дальний восток
великобритания
приморский край
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рыбопромышленник с Дальнего Востока, которого называют "крабовым королем", Олег Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей, которые хотят взыскать, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов.Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере трех миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.Ранее представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет.Согласно имеющимся данным, в отношении Кана Арбитражным судом Приморского края был выдан исполнительный лист от 2 апреля 2024 года на сумму более 336 миллиардов рублей.В июне пятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобах на решение Арбитражного суда Приморья о взыскании по иску Генпрокуроры 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в числе которых "крабовый король" Олег Кан.
https://ria.ru/20240724/jurist-1961652008.html
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олег кан, генеральная прокуратура рф, дальний восток, великобритания, приморский край
Олег Кан, Генеральная прокуратура РФ, Дальний Восток, Великобритания, Приморский край
"Крабовый король" Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей

Дальневосточный рыбопромышленник Олег Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей

© Фото : Фонд "Родные Острова"Олег Кан
Олег Кан - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Фонд "Родные Острова"
Олег Кан. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Рыбопромышленник с Дальнего Востока, которого называют "крабовым королем", Олег Кан оставил долги на 336 миллиардов рублей, которые хотят взыскать, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов и иных документов.
Кан заочно проходит по двум уголовным делам. В апреле коллегия судей признала его виновным в организации убийства предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году и приговорила к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере трех миллионов рублей каждому. По второму делу Кана обвиняют в создании преступного сообщества, контрабанде стратегически важных ресурсов, а также уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.
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Ранее представитель одного из ответчиков заявлял в суде, что Кан умер в Великобритании. Но представитель Генпрокуратуры назвал это инсценировкой, так как в российских органах ЗАГС информации о смерти Кана нет.
Согласно имеющимся данным, в отношении Кана Арбитражным судом Приморского края был выдан исполнительный лист от 2 апреля 2024 года на сумму более 336 миллиардов рублей.
В июне пятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобах на решение Арбитражного суда Приморья о взыскании по иску Генпрокуроры 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока, в числе которых "крабовый король" Олег Кан.
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Олег КанГенеральная прокуратура РФДальний ВостокВеликобританияПриморский край
 
 
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