https://ria.ru/20240726/dokhody-1962099073.html

Доходы разработчиков игр от рекламы в ОК выросли на 62%

Доходы разработчиков игр от рекламы в ОК выросли на 62% - РИА Новости, 26.07.2024

Доходы разработчиков игр от рекламы в ОК выросли на 62%

Одноклассники подводят итоги работы игровой платформы соцсети за первое полугодие 2024 года. С января по июнь разработчики получили от ОК 1,6 млрд рублей. Эта... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T10:49

2024-07-26T10:49

2024-07-26T10:49

экономика

технологии

россия

одноклассники

соцсети

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Одноклассники подводят итоги работы игровой платформы соцсети за первое полугодие 2024 года. С января по июнь разработчики получили от ОК 1,6 млрд рублей. Эта сумма включает в себя доходы от рекламы и внутриигровых покупок, и на 10% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Главный драйвер роста в 2024 году — развитие рекламы внутри игровой платформы: доходы ОК и самих разработчиков от рекламы выросли за 6 месяцев на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ключевой причиной роста рекламных доходов является развитие формата sticky- баннеров (рекламное объявление в игре, расположение которого может настроить создатель) на всех платформах. Для интеграции формата в игру разработчикам достаточно реализовать подбор и показ рекламы, используя SDK, выбрать место для показа баннера — все остальные задачи решаются платформой игр. Помимо этого, ОК провели ряд открытых тестов, чтобы определить, как пользователи воспринимают рекламу. Тесты показали, что реклама в играх в ОК не снижает доходы от внутриигровых покупок. Благодаря этому разработчики изменили подход к программам монетизации и стали чаще их задействовать. Соцсеть также сохраняет и наращивает доходы разработчиков от внутриигровых покупок пользователей по системе revenue share. Для этого в 2023 году ОК постепенно перераспределяли аудиторию, продвигали игры и привлекали новых разработчиков. Позитивно также сказалось то, что аудитория органически перетекала с десктопа на мобильную платформу. В топ-5 категорий игр по количеству проведенных часов входят "три в ряд", казуальные игры, "игры про фермерство", "настольные игры" (шахматы, нарды и пр.), приключения. Сейчас 42% пользователей, которые заходят в ОК с десктопной версии, играют хотя бы раз в день, но больше всего растет наиболее заинтересованная аудитория — те, кто ежедневно увеличивают время, которое они проводят на игровой платформе. Евгений Полотнянко, руководитель игровой платформы Одноклассников: "Игровой рынок России все еще претерпевает трансформацию, но уже есть понимание стабильности HTML5-игр (браузерных), к которым растет интерес и среди разработчиков, и среди пользователей. ОК, в свою очередь, продолжат расширять рекламные возможности для разработчиков: сейчас мы сфокусированы на развитии баннерной рекламы. Мы заинтересованы в росте игровой платформы: большой и качественный выбор развлечений напрямую влияет на TimeSpent всей соцсети".

https://ria.ru/20240717/odnoklassniki-1960046137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, технологии, россия, одноклассники, соцсети