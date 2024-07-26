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В Венгрии заявили о возможности арбитражного суда по нефти против Украины - РИА Новости, 26.07.2024
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12:00 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/dogovor-1962116529.html
В Венгрии заявили о возможности арбитражного суда по нефти против Украины
В Венгрии заявили о возможности арбитражного суда по нефти против Украины - РИА Новости, 26.07.2024
В Венгрии заявили о возможности арбитражного суда по нефти против Украины
Договор об ассоциации Украины с Евросоюзом предусматривает возможность арбитражного суда по ситуации с остановкой Киевом транзита нефти из России и контрмер по... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:00
2024-07-26T12:00
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Договор об ассоциации Украины с Евросоюзом предусматривает возможность арбитражного суда по ситуации с остановкой Киевом транзита нефти из России и контрмер по итогам разбирательства, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. Министр напомнил, что, по мнению Венгрии и Словакии, Украина нарушила положения Договора об ассоциации с ЕС об энергопоставках и о бесперебойности транзита. Поскольку ситуация требует срочных мер, у стран-членов есть право на срочные консультации с Еврокомиссией, которая должна надо начать срочные консультации с Украиной в течение трех дней. "Если консультации не будут иметь результата, Договор об ассоциации предусматривает процессы по урегулированию спора, в том числе, арбитраж. В зависимости от результатов арбитражного разбирательства Договор об ассоциации дает возможность совершить ряд ответных шагов", - сказал Бока на правительственном брифинге.
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украина, киев, россия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, венгрия
Украина, Киев, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Венгрия
В Венгрии заявили о возможности арбитражного суда по нефти против Украины

Бока: договор с ЕС предусматривает возможность арбитража против Украины по нефти

© РИА Новости / Ю. Филимонов | Перейти в медиабанкНулевая отметка нефтепровода "Дружба"
Нулевая отметка нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Ю. Филимонов
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Нулевая отметка нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Договор об ассоциации Украины с Евросоюзом предусматривает возможность арбитражного суда по ситуации с остановкой Киевом транзита нефти из России и контрмер по итогам разбирательства, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
Министр напомнил, что, по мнению Венгрии и Словакии, Украина нарушила положения Договора об ассоциации с ЕС об энергопоставках и о бесперебойности транзита. Поскольку ситуация требует срочных мер, у стран-членов есть право на срочные консультации с Еврокомиссией, которая должна надо начать срочные консультации с Украиной в течение трех дней.
"Если консультации не будут иметь результата, Договор об ассоциации предусматривает процессы по урегулированию спора, в том числе, арбитраж. В зависимости от результатов арбитражного разбирательства Договор об ассоциации дает возможность совершить ряд ответных шагов", - сказал Бока на правительственном брифинге.
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Вчера, 08:41
 
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