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В Венгрии заявили о возможности арбитражного суда по нефти против Украины
В Венгрии заявили о возможности арбитражного суда по нефти против Украины - РИА Новости, 26.07.2024
В Венгрии заявили о возможности арбитражного суда по нефти против Украины
Договор об ассоциации Украины с Евросоюзом предусматривает возможность арбитражного суда по ситуации с остановкой Киевом транзита нефти из России и контрмер по... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T12:00
2024-07-26T12:00
2024-07-26T12:00
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БУДАПЕШТ, 26 июл - РИА Новости. Договор об ассоциации Украины с Евросоюзом предусматривает возможность арбитражного суда по ситуации с остановкой Киевом транзита нефти из России и контрмер по итогам разбирательства, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. Министр напомнил, что, по мнению Венгрии и Словакии, Украина нарушила положения Договора об ассоциации с ЕС об энергопоставках и о бесперебойности транзита. Поскольку ситуация требует срочных мер, у стран-членов есть право на срочные консультации с Еврокомиссией, которая должна надо начать срочные консультации с Украиной в течение трех дней. "Если консультации не будут иметь результата, Договор об ассоциации предусматривает процессы по урегулированию спора, в том числе, арбитраж. В зависимости от результатов арбитражного разбирательства Договор об ассоциации дает возможность совершить ряд ответных шагов", - сказал Бока на правительственном брифинге.
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Украина, Киев, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, В мире, Венгрия
В Венгрии заявили о возможности арбитражного суда по нефти против Украины
Бока: договор с ЕС предусматривает возможность арбитража против Украины по нефти