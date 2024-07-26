https://ria.ru/20240726/dnr-1962183560.html

"Все командование рот погибло": в Киеве рассказали о ЧП в ДНР

"Все командование рот погибло": в Киеве рассказали о ЧП в ДНР - РИА Новости, 26.07.2024

"Все командование рот погибло": в Киеве рассказали о ЧП в ДНР

ВСУ попали в тактическое окружение под Прогрессом в ДНР, а все командование рот погибло, заявил бывший заместитель командира батальона "Азов"* Игорь Мосийчук в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:26

2024-07-26T15:26

2024-07-26T18:47

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ попали в тактическое окружение под Прогрессом в ДНР, а все командование рот погибло, заявил бывший заместитель командира батальона "Азов"* Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу Politeka."Под Прогрессом наши военные фактически попали в тактическое окружение, которое очень быстро может перерасти в физическое. И никому нет дела. Практически все командование рот погибло", — утверждает он.По мнению Мосийчука, ВСУ продолжат оставлять территории, так как военное командование не желает решать возникающие проблемы."Бойцы обращаются к батальонным командирам, те их слышат, но бригадные генералы слышать не хотят. Говорят, надо стоять насмерть", — сказал он.Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, что, по его словам, связано с проблемами в украинском командовании.В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240726/ukraina-1962217497.html

https://ria.ru/20240726/vsu-1962241035.html

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безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев