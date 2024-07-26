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"Все командование рот погибло": в Киеве рассказали о ЧП в ДНР - РИА Новости, 26.07.2024
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15:26 26.07.2024 (обновлено: 18:47 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/dnr-1962183560.html
"Все командование рот погибло": в Киеве рассказали о ЧП в ДНР
"Все командование рот погибло": в Киеве рассказали о ЧП в ДНР - РИА Новости, 26.07.2024
"Все командование рот погибло": в Киеве рассказали о ЧП в ДНР
ВСУ попали в тактическое окружение под Прогрессом в ДНР, а все командование рот погибло, заявил бывший заместитель командира батальона "Азов"* Игорь Мосийчук в... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:26
2024-07-26T18:47
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ попали в тактическое окружение под Прогрессом в ДНР, а все командование рот погибло, заявил бывший заместитель командира батальона "Азов"* Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу Politeka."Под Прогрессом наши военные фактически попали в тактическое окружение, которое очень быстро может перерасти в физическое. И никому нет дела. Практически все командование рот погибло", — утверждает он.По мнению Мосийчука, ВСУ продолжат оставлять территории, так как военное командование не желает решать возникающие проблемы.&quot;Бойцы обращаются к батальонным командирам, те их слышат, но бригадные генералы слышать не хотят. Говорят, надо стоять насмерть&quot;, — сказал он.Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, что, по его словам, связано с проблемами в украинском командовании.В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240726/ukraina-1962217497.html
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безопасность, россия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев
"Все командование рот погибло": в Киеве рассказали о ЧП в ДНР

Мосийчук: ВСУ потеряли все командование рот под Прогрессом в ДНР

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. ВСУ попали в тактическое окружение под Прогрессом в ДНР, а все командование рот погибло, заявил бывший заместитель командира батальона "Азов"* Игорь Мосийчук в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Под Прогрессом наши военные фактически попали в тактическое окружение, которое очень быстро может перерасти в физическое. И никому нет дела. Практически все командование рот погибло", — утверждает он.
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По мнению Мосийчука, ВСУ продолжат оставлять территории, так как военное командование не желает решать возникающие проблемы.
«

"Бойцы обращаются к батальонным командирам, те их слышат, но бригадные генералы слышать не хотят. Говорят, надо стоять насмерть", — сказал он.

Ранее военный обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что 31-я механизированная бригада ВСУ потерпела тотальное поражение у села Прогресс, что, по его словам, связано с проблемами в украинском командовании.
В среду Минобороны сообщило, что российские военнослужащие группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям четырех украинских бригад в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Дружбы и Артемово ДНР.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиев
 
 
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