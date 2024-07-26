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В Госавтоинспекции объяснили, почему опасно оставлять детей одних в машине - РИА Новости, 26.07.2024
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08:00 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/deti-1960812013.html
В Госавтоинспекции объяснили, почему опасно оставлять детей одних в машине
В Госавтоинспекции объяснили, почему опасно оставлять детей одних в машине - РИА Новости, 26.07.2024
В Госавтоинспекции объяснили, почему опасно оставлять детей одних в машине
Ребенок, оставленный в машине в жару, всего за несколько минут может получить тепловой удар, еще он может запутаться в ремнях безопасности или попасть под... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T08:00
2024-07-26T08:00
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нацпроект "безопасные качественные дороги"
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ребенок, оставленный в машине в жару, всего за несколько минут может получить тепловой удар, еще он может запутаться в ремнях безопасности или попасть под стеклоподъемник, напомнили в Госавтоинспекции МВД России.При тепловом ударе состояние ребенка может ухудшиться резко: существует риск потери сознания, перегрева, закрытый в салоне несовершеннолетний может начать задыхаться. Чаще всего пренебрежительное отношение к детям со стороны родителей замечают прохожие, сообщая об этом в полицию."Игнорировать правила безопасности не следует даже в том случае, если в закрытом автомобиле работает кондиционер. Дети, оставленные без присмотра, рискуют запутаться в ремнях безопасности или попасть под стеклоподъемник, что может грозить фатальными последствиями", — отметил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.Также при безответственном поведении родителей несовершеннолетних нельзя исключать риск несчастного случая."Например, в автомобиль, где заперт ребенок, может врезаться другое транспортное средство. К тому же всегда существует риск эвакуации автомобиля с несовершеннолетним внутри, если он, к примеру, припаркован с нарушением правил. В этом случае детей могут не заметить в салоне, в том числе из-за затемненных стекол. Поэтому важно исключить саму такую возможность и ни в коем случае не оставлять ребенка одного в автомобиле", — добавили в ведомстве.В Госавтоинспекции также призвали всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к подобным ситуациям. Свидетелей нарушений просят незамедлительно сообщать об этом в полицию.Согласно пункту 12.8 ПДД запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица. В зависимости от ситуации действия родителей могут быть квалифицированы по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Максимальное наказание – лишение свободы сроком до одного года. Кроме того, беспечных родителей могут оштрафовать по ч. 1 статьи 12.19 КоАП РФ ("Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств") и ч. 1 статьи 5.35 ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних").Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
https://ria.ru/20240614/deti-voditeli-1952015477.html
https://ria.ru/20240601/bezopasnost-1949756673.html
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гибдд мвд рф, гаи, россия, нацпроект "безопасные качественные дороги", автомобили, автомобильные дороги
ГИБДД МВД РФ, ГАИ, Россия, Нацпроект "Безопасные качественные дороги", Автомобили, Автомобильные дороги

В Госавтоинспекции объяснили, почему опасно оставлять детей одних в машине

© Фото : предоставлено ООО "ДБО"В Госавтоинспекции объяснили, почему опасно оставлять детей одних в машине
В Госавтоинспекции объяснили, почему опасно оставлять детей одних в машине - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : предоставлено ООО "ДБО"
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ребенок, оставленный в машине в жару, всего за несколько минут может получить тепловой удар, еще он может запутаться в ремнях безопасности или попасть под стеклоподъемник, напомнили в Госавтоинспекции МВД России.
При тепловом ударе состояние ребенка может ухудшиться резко: существует риск потери сознания, перегрева, закрытый в салоне несовершеннолетний может начать задыхаться. Чаще всего пренебрежительное отношение к детям со стороны родителей замечают прохожие, сообщая об этом в полицию.
«
"Игнорировать правила безопасности не следует даже в том случае, если в закрытом автомобиле работает кондиционер. Дети, оставленные без присмотра, рискуют запутаться в ремнях безопасности или попасть под стеклоподъемник, что может грозить фатальными последствиями", — отметил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан.
Также при безответственном поведении родителей несовершеннолетних нельзя исключать риск несчастного случая.
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«
"Например, в автомобиль, где заперт ребенок, может врезаться другое транспортное средство. К тому же всегда существует риск эвакуации автомобиля с несовершеннолетним внутри, если он, к примеру, припаркован с нарушением правил. В этом случае детей могут не заметить в салоне, в том числе из-за затемненных стекол. Поэтому важно исключить саму такую возможность и ни в коем случае не оставлять ребенка одного в автомобиле", — добавили в ведомстве.
В Госавтоинспекции также призвали всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными к подобным ситуациям. Свидетелей нарушений просят незамедлительно сообщать об этом в полицию.
Согласно пункту 12.8 ПДД запрещается оставлять в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте младше семи лет в отсутствие совершеннолетнего лица. В зависимости от ситуации действия родителей могут быть квалифицированы по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Максимальное наказание – лишение свободы сроком до одного года. Кроме того, беспечных родителей могут оштрафовать по ч. 1 статьи 12.19 КоАП РФ ("Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств") и ч. 1 статьи 5.35 ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних").
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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ГИБДД МВД РФГАИРоссияНацпроект "Безопасные качественные дороги"АвтомобилиАвтомобильные дороги
 
 
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