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В штабе Трампа назвали условие для обсуждения деталей следующих дебатов - РИА Новости, 26.07.2024
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04:49 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/debaty-1962065237.html
В штабе Трампа назвали условие для обсуждения деталей следующих дебатов
В штабе Трампа назвали условие для обсуждения деталей следующих дебатов - РИА Новости, 26.07.2024
В штабе Трампа назвали условие для обсуждения деталей следующих дебатов
В предвыборном штабе экс-президента США Дональда Трампа заявили, что будут обсуждать условия следующих дебатов, только когда демократы утвердят своего кандидата РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T04:49
2024-07-26T04:49
сша
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
в мире
камала харрис
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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. В предвыборном штабе экс-президента США Дональда Трампа заявили, что будут обсуждать условия следующих дебатов, только когда демократы утвердят своего кандидата на предстоящих выборах. Наиболее вероятный кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в четверг заявила, что готова к дебатам со своим республиканским оппонентом Дональдом Трампом 10 сентября и обвинила американского экс-президента в том, что он, по ее словам, пошел на попятную. "Общие детали дебатов нельзя окончательно согласовать, пока демократы не утвердят своего кандидата", - говорится в заявлении на сайте штаба Трампа. Отмечается, что в штабе Трампа считают вице-президента США Камалу Харрис не окончательным кандидатом Демократической партии и утверждают, что демократы "ждут кого-то лучше". Демократическая партия США должна утвердить кандидата на выборы в ходе съезда, намеченного на 19 августа. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать участие в дебатах на ABC, так как у демократов сменился кандидат. В среду близкий к республиканцам телеканал Fox News предложил провести дебаты на их площадке 17 сентября. Ранее в четверг старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил порталу Axios, что дебаты состоятся, и, возможно, несколько раз, однако республиканцы хотят сменить телеканал-площадку. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240725/debaty-1962009651.html
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сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире, камала харрис
США, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024, В мире, Камала Харрис
В штабе Трампа назвали условие для обсуждения деталей следующих дебатов

Штаб Трампа обсудит детали дебатов лишь после утверждения кандидата демократами

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. В предвыборном штабе экс-президента США Дональда Трампа заявили, что будут обсуждать условия следующих дебатов, только когда демократы утвердят своего кандидата на предстоящих выборах.
Наиболее вероятный кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в четверг заявила, что готова к дебатам со своим республиканским оппонентом Дональдом Трампом 10 сентября и обвинила американского экс-президента в том, что он, по ее словам, пошел на попятную.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
Старший советник Трампа рассказал о дебатах экс-президента с Камалой Харрис
Вчера, 17:54
"Общие детали дебатов нельзя окончательно согласовать, пока демократы не утвердят своего кандидата", - говорится в заявлении на сайте штаба Трампа.
Отмечается, что в штабе Трампа считают вице-президента США Камалу Харрис не окончательным кандидатом Демократической партии и утверждают, что демократы "ждут кого-то лучше".
Демократическая партия США должна утвердить кандидата на выборы в ходе съезда, намеченного на 19 августа.
Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать участие в дебатах на ABC, так как у демократов сменился кандидат. В среду близкий к республиканцам телеканал Fox News предложил провести дебаты на их площадке 17 сентября.
Ранее в четверг старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил порталу Axios, что дебаты состоятся, и, возможно, несколько раз, однако республиканцы хотят сменить телеканал-площадку.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Байден никогда бы не согласился выступать на дебатах в X, заявил Маск
16 июля, 11:26
 
СШАДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024В миреКамала Харрис
 
 
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