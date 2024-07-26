В штабе Трампа назвали условие для обсуждения деталей следующих дебатов
Штаб Трампа обсудит детали дебатов лишь после утверждения кандидата демократами
© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп с кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом во время Национального съезда Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. В предвыборном штабе экс-президента США Дональда Трампа заявили, что будут обсуждать условия следующих дебатов, только когда демократы утвердят своего кандидата на предстоящих выборах.
Наиболее вероятный кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в четверг заявила, что готова к дебатам со своим республиканским оппонентом Дональдом Трампом 10 сентября и обвинила американского экс-президента в том, что он, по ее словам, пошел на попятную.
"Общие детали дебатов нельзя окончательно согласовать, пока демократы не утвердят своего кандидата", - говорится в заявлении на сайте штаба Трампа.
Отмечается, что в штабе Трампа считают вице-президента США Камалу Харрис не окончательным кандидатом Демократической партии и утверждают, что демократы "ждут кого-то лучше".
Демократическая партия США должна утвердить кандидата на выборы в ходе съезда, намеченного на 19 августа.
Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать участие в дебатах на ABC, так как у демократов сменился кандидат. В среду близкий к республиканцам телеканал Fox News предложил провести дебаты на их площадке 17 сентября.
Ранее в четверг старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил порталу Axios, что дебаты состоятся, и, возможно, несколько раз, однако республиканцы хотят сменить телеканал-площадку.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.