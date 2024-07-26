https://ria.ru/20240726/debaty-1962065237.html

В штабе Трампа назвали условие для обсуждения деталей следующих дебатов

В штабе Трампа назвали условие для обсуждения деталей следующих дебатов - РИА Новости, 26.07.2024

В штабе Трампа назвали условие для обсуждения деталей следующих дебатов

В предвыборном штабе экс-президента США Дональда Трампа заявили, что будут обсуждать условия следующих дебатов, только когда демократы утвердят своего кандидата РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T04:49

2024-07-26T04:49

2024-07-26T04:49

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МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. В предвыборном штабе экс-президента США Дональда Трампа заявили, что будут обсуждать условия следующих дебатов, только когда демократы утвердят своего кандидата на предстоящих выборах. Наиболее вероятный кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в четверг заявила, что готова к дебатам со своим республиканским оппонентом Дональдом Трампом 10 сентября и обвинила американского экс-президента в том, что он, по ее словам, пошел на попятную. "Общие детали дебатов нельзя окончательно согласовать, пока демократы не утвердят своего кандидата", - говорится в заявлении на сайте штаба Трампа. Отмечается, что в штабе Трампа считают вице-президента США Камалу Харрис не окончательным кандидатом Демократической партии и утверждают, что демократы "ждут кого-то лучше". Демократическая партия США должна утвердить кандидата на выборы в ходе съезда, намеченного на 19 августа. Изначально предполагалось, что второй раунд дебатов состоится 10 сентября на телеканале ABC, однако тогда в планах было участие действующего президента США Джо Байдена, который с тех пор решил выйти из гонки. В связи с этим команда Трампа заявила, что пока не может точно обещать участие в дебатах на ABC, так как у демократов сменился кандидат. В среду близкий к республиканцам телеканал Fox News предложил провести дебаты на их площадке 17 сентября. Ранее в четверг старший советник Трампа Джейсон Миллер заявил порталу Axios, что дебаты состоятся, и, возможно, несколько раз, однако республиканцы хотят сменить телеканал-площадку. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240725/debaty-1962009651.html

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сша, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире, камала харрис