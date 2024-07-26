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Прорыв дамбы в Челябинской области - РИА Новости, 26.07.2024
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23:33 26.07.2024
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Прорыв дамбы в Челябинской области
Прорыв дамбы в Челябинской области - РИА Новости, 26.07.2024
Прорыв дамбы в Челябинской области
На Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за сильных дождей прорвало дамбу. Вода затопила поселок Киолим, еще три населенных пункта — Мухаметово,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T23:33
2024-07-26T23:33
инфографика
челябинская область
прорыв дамбы в челябинской области
карабаш
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На Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за сильных дождей прорвало дамбу. Вода затопила поселок Киолим, еще три населенных пункта — Мухаметово, Байдашево и Карасево — находятся в зоне риска. Спасатели проводят эвакуацию населения. В городе Карабаш на базе школ развернуто два пункта временного размещения. Карта района чрезвычайной ситуации — в инфографике Ria.ru.
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челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области, карабаш, инфографика
Инфографика, Челябинская область, Прорыв дамбы в Челябинской области, Карабаш
Инфографика

Прорыв дамбы в Челябинской области

Читать ria.ru в
На Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за сильных дождей прорвало дамбу. Вода затопила поселок Киолим, еще три населенных пункта — Мухаметово, Байдашево и Карасево — находятся в зоне риска. Спасатели проводят эвакуацию населения. В городе Карабаш на базе школ развернуто два пункта временного размещения. Карта района чрезвычайной ситуации — в инфографике Ria.ru.
Прорыв дамбы в Челябинской областиПрорыв дамбы в Челябинской области
 
ИнфографикаЧелябинская областьПрорыв дамбы в Челябинской областиКарабаш
 
 
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