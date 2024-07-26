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После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек
После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек - РИА Новости, 26.07.2024
После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек
Сотрудники МЧС эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе Челябинской области, где прорвало дамбу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T23:25
2024-07-26T23:25
2024-07-26T23:31
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
челябинская область
прорыв дамбы в челябинской области
карабаш
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе Челябинской области, где прорвало дамбу, сообщила пресс-служба МЧС России.В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. По последним данным, затоплен один поселок, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС."Сотрудники МЧС России эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе. По руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в реке поднялся на семь сантиметров", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате размыва дамбы в превентивных целях спасатели провели эвакуацию всех жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Кроме того, автобусами людей перевозят в пункты временного размещения в город Карабаш. Отмечается, что к работам привлечено более 100 человек и 24 единицы техники.
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Прорыв дамбы в Челябинской области
Прорыв дамбы в Челябинской области
2024-07-26T23:25
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области, карабаш
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Челябинская область, Прорыв дамбы в Челябинской области, Карабаш
После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек
МЧС эвакуировало 163 человека в Карабашском округе после прорыва дамбы