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После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек

После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек - РИА Новости, 26.07.2024

После прорыва дамбы в Карабашском округе эвакуировали 163 человек

Сотрудники МЧС эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе Челябинской области, где прорвало дамбу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T23:25

2024-07-26T23:25

2024-07-26T23:31

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

челябинская область

прорыв дамбы в челябинской области

карабаш

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сотрудники МЧС эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе Челябинской области, где прорвало дамбу, сообщила пресс-служба МЧС России.В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. По последним данным, затоплен один поселок, принято решение о превентивной эвакуации еще трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС."Сотрудники МЧС России эвакуировали 163 человека, из которых 21 ребенок, в Карабашском городском округе. По руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в реке поднялся на семь сантиметров", - говорится в сообщении.Уточняется, что в результате размыва дамбы в превентивных целях спасатели провели эвакуацию всех жителей поселков Киолим, Мухаметово, Байдашево и Карасево. Кроме того, автобусами людей перевозят в пункты временного размещения в город Карабаш. Отмечается, что к работам привлечено более 100 человек и 24 единицы техники.

россия

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прорыв дамбы в Челябинской области Прорыв дамбы в Челябинской области 2024-07-26T23:25 true PT0M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, челябинская область, прорыв дамбы в челябинской области, карабаш