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Жителей челябинского Карабаша призвали запастись водой после прорыва дамбы - РИА Новости, 26.07.2024
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22:50 26.07.2024
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Жителей челябинского Карабаша призвали запастись водой после прорыва дамбы
Жителей челябинского Карабаша призвали запастись водой после прорыва дамбы - РИА Новости, 26.07.2024
Жителей челябинского Карабаша призвали запастись водой после прорыва дамбы
Глава Карабаша Станислав Афанасенко призвал местных жителей запастись водой после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище Челябинской области. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T22:50
2024-07-26T22:50
происшествия
карабаш
челябинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Глава Карабаша Станислав Афанасенко призвал местных жителей запастись водой после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище Челябинской области. Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. По последним данным, был подтоплен один поселок, принято решение о превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС. "На данный момент в первую очередь происходит эвакуация жителей затопленного поселка Киалим. Жителей поселков Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево – просим быть готовыми к эвакуации", – написал Афанасенко на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он добавил, что люди будут размещены в коррекционной школе, в больнице и профилактории. "Соберите вещи первой необходимости и документы. Жителей Карабаша прошу запастись водой", – отметил глава Карабаша. На месте ЧП работают сотрудники МЧС, специалисты коммунальных служб и других ведомств. Прокуратура Карабаша взяла на контроль ситуацию с размывом дамбы на Киалимском водохранилище.
карабаш
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Прорыв дамбы в Челябинской области
Прорыв дамбы в Челябинской области
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происшествия, карабаш, челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области
Происшествия, Карабаш, Челябинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области
Жителей челябинского Карабаша призвали запастись водой после прорыва дамбы

Афанасенко призвал жителей Карабаша запастись водой после прорыва дамбы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Глава Карабаша Станислав Афанасенко призвал местных жителей запастись водой после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище Челябинской области.
Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков, по ходу движения воды находятся четыре населенных пункта. По последним данным, был подтоплен один поселок, принято решение о превентивной эвакуации трех населенных пунктов, которые расположены ниже по течению реки Киолим. В Карабашском округе Челябинской области объявлен режим ЧС.
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
"На данный момент в первую очередь происходит эвакуация жителей затопленного поселка Киалим. Жителей поселков Мухаметово, Карасаево, Байдашево, Сактаево – просим быть готовыми к эвакуации", – написал Афанасенко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что люди будут размещены в коррекционной школе, в больнице и профилактории.
"Соберите вещи первой необходимости и документы. Жителей Карабаша прошу запастись водой", – отметил глава Карабаша.
На месте ЧП работают сотрудники МЧС, специалисты коммунальных служб и других ведомств. Прокуратура Карабаша взяла на контроль ситуацию с размывом дамбы на Киалимском водохранилище.
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
 
ПроисшествияКарабашЧелябинская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Челябинской области
 
 
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