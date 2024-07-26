Рейтинг@Mail.ru
В нескольких частях Челябинской области идет эвакуация после прорыва дамбы - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:33 26.07.2024 (обновлено: 23:51 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/damba-1962293526.html
В нескольких частях Челябинской области идет эвакуация после прорыва дамбы
В нескольких частях Челябинской области идет эвакуация после прорыва дамбы - РИА Новости, 26.07.2024
В нескольких частях Челябинской области идет эвакуация после прорыва дамбы
В нескольких населенных пунктах Челябинской области проводится эвакуация населения из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, заявил губернатор региона... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T22:33
2024-07-26T23:51
происшествия
челябинская область
алексей текслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
карабаш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962294178_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fdb8f5b60c52b3e9cf87db656710880f.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В нескольких населенных пунктах Челябинской области проводится эвакуация населения из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, заявил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале."Затоплен поселок Киолим. Были эвакуированы жители, размещены в Карабаше в ПВР. Часть людей разместилась у родственников. Также проводится эвакуация в других населенных пунктах, где есть угроза подтопления. Это Мухаметово, Байдашево, Карасево. Развернули ПВР с питанием, питьевой водой", — сказал он.По словам Текслера, информация о пострадавших не поступала. Губернатор держит ситуацию на лично контроле, а в субботу утром выедет на место ЧП.Как позднее уточнили в МЧС, из зоны затопления уже эвакуировали 163 человека, среди которых 21 ребенок."По руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в поднялся на семь сантиметров", — говорится в заявлении.Уточняется, что людей на автобусах перевозят в пункты временного размещения в Карабаше. К работам привлекли более 100 человек и 24 единицы техники.В пятницу вечером на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Причиной стали обильные осадки, о которых заранее предупреждали синоптики. Как заявили в областном управлении МЧС, рост притока воды привел к смыву плотины длиной 100 метров.Всего в селах по пути движения воды проживают 188 человек: в поселке Киолим — 40, в Мухаметово — 90, Байдашево — 36, Карасево — 22.В Карабашском округе Челябинской области ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20240726/damba-1962294480.html
челябинская область
карабаш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прорыв дамбы в Челябинской области
Прорыв дамбы в Челябинской области
2024-07-26T22:33
true
PT0M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962294178_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e72a071670bf8a0196dd0ecedc9f0ff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинская область, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области, карабаш
Происшествия, Челябинская область, Алексей Текслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области, Карабаш
В нескольких частях Челябинской области идет эвакуация после прорыва дамбы

Текслер: несколько поселков Челябинской области эвакуируют из-за прорыва дамбы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В нескольких населенных пунктах Челябинской области проводится эвакуация населения из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, заявил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале.
"Затоплен поселок Киолим. Были эвакуированы жители, размещены в Карабаше в ПВР. Часть людей разместилась у родственников. Также проводится эвакуация в других населенных пунктах, где есть угроза подтопления. Это Мухаметово, Байдашево, Карасево. Развернули ПВР с питанием, питьевой водой", — сказал он.
Прорыв дамбы в Челябинской областиПрорыв дамбы в Челябинской области
Инфографика
По словам Текслера, информация о пострадавших не поступала. Губернатор держит ситуацию на лично контроле, а в субботу утром выедет на место ЧП.
Как позднее уточнили в МЧС, из зоны затопления уже эвакуировали 163 человека, среди которых 21 ребенок.
"По руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в поднялся на семь сантиметров", — говорится в заявлении.
Уточняется, что людей на автобусах перевозят в пункты временного размещения в Карабаше. К работам привлекли более 100 человек и 24 единицы техники.
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
В пятницу вечером на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Причиной стали обильные осадки, о которых заранее предупреждали синоптики. Как заявили в областном управлении МЧС, рост притока воды привел к смыву плотины длиной 100 метров.

Общая длина плотины на Киалимском водохранилище составляет 500 метров, объем — 7,8 миллиона кубических метров.

Всего в селах по пути движения воды проживают 188 человек: в поселке Киолим — 40, в Мухаметово — 90, Байдашево — 36, Карасево — 22.
В Карабашском округе Челябинской области ввели режим ЧС.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Жителей челябинского Карабаша призвали запастись водой после прорыва дамбы
Вчера, 22:50
 
ПроисшествияЧелябинская областьАлексей ТекслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в Челябинской областиКарабаш
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала