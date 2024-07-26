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В нескольких частях Челябинской области идет эвакуация после прорыва дамбы
В нескольких частях Челябинской области идет эвакуация после прорыва дамбы - РИА Новости, 26.07.2024
В нескольких частях Челябинской области идет эвакуация после прорыва дамбы
В нескольких населенных пунктах Челябинской области проводится эвакуация населения из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, заявил губернатор региона... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T22:33
2024-07-26T22:33
2024-07-26T23:51
происшествия
челябинская область
алексей текслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
прорыв дамбы в челябинской области
карабаш
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В нескольких населенных пунктах Челябинской области проводится эвакуация населения из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, заявил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале."Затоплен поселок Киолим. Были эвакуированы жители, размещены в Карабаше в ПВР. Часть людей разместилась у родственников. Также проводится эвакуация в других населенных пунктах, где есть угроза подтопления. Это Мухаметово, Байдашево, Карасево. Развернули ПВР с питанием, питьевой водой", — сказал он.По словам Текслера, информация о пострадавших не поступала. Губернатор держит ситуацию на лично контроле, а в субботу утром выедет на место ЧП.Как позднее уточнили в МЧС, из зоны затопления уже эвакуировали 163 человека, среди которых 21 ребенок."По руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в поднялся на семь сантиметров", — говорится в заявлении.Уточняется, что людей на автобусах перевозят в пункты временного размещения в Карабаше. К работам привлекли более 100 человек и 24 единицы техники.В пятницу вечером на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Причиной стали обильные осадки, о которых заранее предупреждали синоптики. Как заявили в областном управлении МЧС, рост притока воды привел к смыву плотины длиной 100 метров.Всего в селах по пути движения воды проживают 188 человек: в поселке Киолим — 40, в Мухаметово — 90, Байдашево — 36, Карасево — 22.В Карабашском округе Челябинской области ввели режим ЧС.
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Прорыв дамбы в Челябинской области
Прорыв дамбы в Челябинской области
2024-07-26T22:33
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происшествия, челябинская область, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в челябинской области, карабаш
Происшествия, Челябинская область, Алексей Текслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Челябинской области, Карабаш
В нескольких частях Челябинской области идет эвакуация после прорыва дамбы
Текслер: несколько поселков Челябинской области эвакуируют из-за прорыва дамбы
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости.
В нескольких населенных пунктах Челябинской области проводится эвакуация населения из-за прорыва дамбы на Киалимском водохранилище, заявил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале
.
"Затоплен поселок Киолим. Были эвакуированы жители, размещены в Карабаше
в ПВР. Часть людей разместилась у родственников. Также проводится эвакуация в других населенных пунктах, где есть угроза подтопления. Это Мухаметово, Байдашево, Карасево. Развернули ПВР с питанием, питьевой водой", — сказал он.
По словам Текслера, информация о пострадавших не поступала. Губернатор держит ситуацию на лично контроле, а в субботу утром выедет на место ЧП.
Как позднее уточнили в МЧС
, из зоны затопления уже эвакуировали 163 человека, среди которых 21 ребенок.
"По руслу реки Большой Киолим волна дошла до поселка Мухаметово. Уровень воды в поднялся на семь сантиметров", — говорится в заявлении.
Уточняется, что людей на автобусах перевозят в пункты временного размещения в Карабаше. К работам привлекли более 100 человек и 24 единицы техники.
В пятницу вечером на Киалимском водохранилище прорвало дамбу. Причиной стали обильные осадки, о которых заранее предупреждали синоптики. Как заявили в областном управлении МЧС, рост притока воды привел к смыву плотины длиной 100 метров.
Общая длина плотины на Киалимском водохранилище составляет 500 метров, объем — 7,8 миллиона кубических метров.
Всего в селах по пути движения воды проживают 188 человек: в поселке Киолим — 40, в Мухаметово — 90, Байдашево — 36, Карасево — 22.
В Карабашском округе Челябинской области ввели режим ЧС.