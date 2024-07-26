https://ria.ru/20240726/damba-1962287198.html

При прорыве дамбы в Челябинской области никто не пострадал

При прорыве дамбы в Челябинской области никто не пострадал - РИА Новости, 26.07.2024

При прорыве дамбы в Челябинской области никто не пострадал

Пострадавших после прорыва дамбы в Челябинской области, по предварительным данным, нет, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:26

2024-07-26T21:26

2024-07-26T23:22

челябинская область

происшествия

прорыв дамбы в челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Пострадавших после прорыва дамбы в Челябинской области, по предварительным данным, нет, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта."Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее, медики готовы оказать помощь, если потребуется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240726/damba-1962284450.html

челябинская область

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челябинская область, происшествия, прорыв дамбы в челябинской области