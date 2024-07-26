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При прорыве дамбы в Челябинской области никто не пострадал
При прорыве дамбы в Челябинской области никто не пострадал - РИА Новости, 26.07.2024
При прорыве дамбы в Челябинской области никто не пострадал
Пострадавших после прорыва дамбы в Челябинской области, по предварительным данным, нет, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:26
2024-07-26T21:26
2024-07-26T23:22
челябинская область
происшествия
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Пострадавших после прорыва дамбы в Челябинской области, по предварительным данным, нет, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта."Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее, медики готовы оказать помощь, если потребуется", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240726/damba-1962284450.html
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челябинская область, происшествия, прорыв дамбы в челябинской области
Челябинская область, Происшествия, Прорыв дамбы в Челябинской области
При прорыве дамбы в Челябинской области никто не пострадал
Власти: при прорыве дамбы в Челябинской области никто не пострадал