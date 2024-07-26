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При прорыве дамбы в Челябинской области никто не пострадал - РИА Новости, 26.07.2024
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21:26 26.07.2024 (обновлено: 23:22 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/damba-1962287198.html
При прорыве дамбы в Челябинской области никто не пострадал
При прорыве дамбы в Челябинской области никто не пострадал - РИА Новости, 26.07.2024
При прорыве дамбы в Челябинской области никто не пострадал
Пострадавших после прорыва дамбы в Челябинской области, по предварительным данным, нет, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:26
2024-07-26T23:22
челябинская область
происшествия
прорыв дамбы в челябинской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Пострадавших после прорыва дамбы в Челябинской области, по предварительным данным, нет, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта."Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее, медики готовы оказать помощь, если потребуется", - говорится в сообщении.
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челябинская область, происшествия, прорыв дамбы в челябинской области
Челябинская область, Происшествия, Прорыв дамбы в Челябинской области
При прорыве дамбы в Челябинской области никто не пострадал

Власти: при прорыве дамбы в Челябинской области никто не пострадал

На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости. Пострадавших после прорыва дамбы в Челябинской области, по предварительным данным, нет, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта.
© ИнфографикаПрорыв дамбы в Челябинской области
Прорыв дамбы в Челябинской области
© Инфографика
Прорыв дамбы в Челябинской области
"Предварительно, пострадавших нет. Тем не менее, медики готовы оказать помощь, если потребуется", - говорится в сообщении.
На Киалимском водохранилище в Челябинской области после ливней прорвало дамбу. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
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