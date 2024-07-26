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В Карабашском округе Челябинской области ввели режим ЧС

В Карабашском округе Челябинской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 26.07.2024

В Карабашском округе Челябинской области ввели режим ЧС

Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:05

2024-07-26T21:05

2024-07-26T21:09

челябинская область

происшествия

прорыв дамбы в челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.Ранее сообщалось, что дамбу прорвало на Киалимском водохранилище в Челябинской области из-за обильных осадков. По ходу движения воды находятся четыре населенных пункта."Мне сообщили, что ввели (режим ЧС)", - ответили в правительстве на вопрос о введении в округе режима ЧС.

челябинская область

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2024

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челябинская область, происшествия, прорыв дамбы в челябинской области