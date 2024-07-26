https://ria.ru/20240726/damba-1962274079.html

В Челябинской области прорвало дамбу на водохранилище

В Челябинской области прорвало дамбу на водохранилище - РИА Новости, 26.07.2024

В Челябинской области прорвало дамбу на водохранилище

На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Карабашского округа. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T20:37

2024-07-26T20:37

2024-07-26T22:54

челябинская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

прорыв дамбы в челябинской области

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл — РИА Новости. На Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу, заявили РИА Новости в пресс-службе администрации Карабашского округа."Есть (такая. — Прим. ред.) информация. МЧС на месте", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.В правительстве региона отметили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.Как сообщается на сайте областного управления МЧС, из-за обильных осадков и увеличения притока воды к Киалимскому водохранилищу произошел смыв плотины длиной 100 метров.Всего в селах по пути движения воды проживают 188 человек: в поселке Киолим — 40, в Мухаметово — 90, Байдашево — 36, Карасево — 22.Позднее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что Киолим оказался затоплен, а его жителей вывезли и разместили в ПВР."Также проводится эвакуация в других населенных пунктах, где есть угроза подтопления. Это Мухаметова, Байдашева, Коросева. В Карабаше развернули пункты временного размещения с питанием, питьевой водой. На месте работают оперативные службы, МЧС, МВД, администрация муниципалитета. Пострадавших нет. Все сработали оперативно", — сказал он.Глава региона отметил, что держит ситуацию на личном контроле. В субботу утром он выедет на месте прорыва дамбы и проведет оперативный штаб.В Карабашском округе ввели режим ЧС.Ранее синоптики прогнозировали продолжительные сильные, местами очень сильные ливни, грозы, град и резкий подъем уровня воды в небольших реках региона.

https://ria.ru/20240726/uchastok-1962286071.html

челябинская область

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Прорыв дамбы в Челябинской области Прорыв дамбы в Челябинской области 2024-07-26T20:37 true PT0M03S

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челябинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, прорыв дамбы в челябинской области