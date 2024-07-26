https://ria.ru/20240726/chp-1962071031.html
Один из пострадавших при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО погиб
Один из пострадавших при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО погиб - РИА Новости, 26.07.2024
Один из пострадавших при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО погиб
Один из восьми пострадавших при ЧП на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T07:32
2024-07-26T07:32
2024-07-26T07:41
роснефть
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Один из восьми пострадавших при ЧП на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Роспан Интернешнл" (входит в "Роснефть").Ранее окружная прокуратура сообщила, что взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении."Пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть – подрядной организации, в том числе один из них погиб. Получившие травмы доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что возгорание установки на Восточно-Уренгойском лицензионном участке оперативно локализовано. Угроза населению и окружающей среде отсутствует, на месте организован экологический мониторинг.
https://ria.ru/20240724/sudno-1961789432.html
https://ria.ru/20240716/sud-1959935359.html
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роснефть, происшествия
Один из пострадавших при взрыве на газовом предприятии в ЯНАО погиб
"Роспан Интернешнл": при ЧП на газовом предприятии в ЯНАО погиб один человек
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июл – РИА Новости. Один из восьми пострадавших при ЧП на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе АО "Роспан Интернешнл" (входит в "Роснефть").
Ранее окружная прокуратура сообщила, что взрыв произошел на Восточно-Уренгойском месторождении.
"Пострадали восемь человек: два работника предприятия, шесть – подрядной организации, в том числе один из них погиб. Получившие травмы доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь. На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что возгорание установки на Восточно-Уренгойском лицензионном участке оперативно локализовано. Угроза населению и окружающей среде отсутствует, на месте организован экологический мониторинг.