https://ria.ru/20240726/buryatiya-1962225400.html

Глава Бурятии предупредил о провокациях США на фестивале в Монголии

Глава Бурятии предупредил о провокациях США на фестивале в Монголии - РИА Новости, 26.07.2024

Глава Бурятии предупредил о провокациях США на фестивале в Монголии

Глава Бурятии Алексей Цыденов предупредил делегатов от республики о возможных провокациях со стороны американского посольства на международном фестивале... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T17:25

2024-07-26T17:25

2024-07-26T17:25

россия

монголия

алексей цыденов

республика бурятия

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896065241_0:176:3015:1872_1920x0_80_0_0_2f51d79a2eb963d5ec358845c3e540fb.jpg

УЛАН-УДЭ, 26 июл – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов предупредил делегатов от республики о возможных провокациях со стороны американского посольства на международном фестивале "Алтаргана", который проходит в Монголии, соответствующая инструкция, подлинность которой подтвердили в пресс-службе главы региона, оказалась в распоряжении РИА Новости. "Есть информация, что силами американского посольства могут готовиться различные провокации. Даже у нас в России есть люди, которые поддаются американскому внушению и подкупу через третьи руки и устраивают провокации и даже теракты. В Монголии тоже есть люди, как среди простых людей, так и среди представителей власти, которые подвержены американской пропаганде против России, а некоторые еще простимулированы деньгами. Монголы народ сильный и мудрый, поэтому таких людей, к счастью, не много, но они есть", - говорится в рекомендациях. По словам Цыденова, высока вероятность искусственных провокаций конфликтных ситуаций на празднике. Он добавил, что спровоцированные столкновения будут скрытно или явно сниматься на видео и использоваться для изображения людей из России "агрессивными, неадекватными и в другом нехорошем свете". В инструкции глава Бурятии призвал делегатов вести себя сдержанно, спокойно, на бытовые неурядицы не реагировать, а в случае провокаций снимать все на видео. "Монгольский народ для нас братский и дружественный, и пусть так и будет", - отметил Цыденов. XV Международный фестиваль бурятской культуры "Алтаргана-2024" проходит в Булганском аймаке Монголии, он продлится до 28 июля. Участвуют делегации из Бурятии, Иркутской области, а также крупные бурятские диаспоры России, Монголии и Китая.

https://ria.ru/20240412/buddiyskiy-1939655451.html

https://ria.ru/20240703/mongoliya-1956996929.html

россия

монголия

республика бурятия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, монголия, алексей цыденов, республика бурятия, в мире, сша