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Глава Бурятии предупредил о провокациях США на фестивале в Монголии - РИА Новости, 26.07.2024
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17:25 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/buryatiya-1962225400.html
Глава Бурятии предупредил о провокациях США на фестивале в Монголии
Глава Бурятии предупредил о провокациях США на фестивале в Монголии - РИА Новости, 26.07.2024
Глава Бурятии предупредил о провокациях США на фестивале в Монголии
Глава Бурятии Алексей Цыденов предупредил делегатов от республики о возможных провокациях со стороны американского посольства на международном фестивале... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T17:25
2024-07-26T17:25
россия
монголия
алексей цыденов
республика бурятия
в мире
сша
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УЛАН-УДЭ, 26 июл – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов предупредил делегатов от республики о возможных провокациях со стороны американского посольства на международном фестивале "Алтаргана", который проходит в Монголии, соответствующая инструкция, подлинность которой подтвердили в пресс-службе главы региона, оказалась в распоряжении РИА Новости. "Есть информация, что силами американского посольства могут готовиться различные провокации. Даже у нас в России есть люди, которые поддаются американскому внушению и подкупу через третьи руки и устраивают провокации и даже теракты. В Монголии тоже есть люди, как среди простых людей, так и среди представителей власти, которые подвержены американской пропаганде против России, а некоторые еще простимулированы деньгами. Монголы народ сильный и мудрый, поэтому таких людей, к счастью, не много, но они есть", - говорится в рекомендациях. По словам Цыденова, высока вероятность искусственных провокаций конфликтных ситуаций на празднике. Он добавил, что спровоцированные столкновения будут скрытно или явно сниматься на видео и использоваться для изображения людей из России "агрессивными, неадекватными и в другом нехорошем свете". В инструкции глава Бурятии призвал делегатов вести себя сдержанно, спокойно, на бытовые неурядицы не реагировать, а в случае провокаций снимать все на видео. "Монгольский народ для нас братский и дружественный, и пусть так и будет", - отметил Цыденов. XV Международный фестиваль бурятской культуры "Алтаргана-2024" проходит в Булганском аймаке Монголии, он продлится до 28 июля. Участвуют делегации из Бурятии, Иркутской области, а также крупные бурятские диаспоры России, Монголии и Китая.
https://ria.ru/20240412/buddiyskiy-1939655451.html
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россия
монголия
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россия, монголия, алексей цыденов, республика бурятия, в мире, сша
Россия, Монголия, Алексей Цыденов, Республика Бурятия, В мире, США
Глава Бурятии предупредил о провокациях США на фестивале в Монголии

Глава Бурятии: возможны провокации посольства США на фестивале "Алтаргана"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 26 июл – РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов предупредил делегатов от республики о возможных провокациях со стороны американского посольства на международном фестивале "Алтаргана", который проходит в Монголии, соответствующая инструкция, подлинность которой подтвердили в пресс-службе главы региона, оказалась в распоряжении РИА Новости.
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"Есть информация, что силами американского посольства могут готовиться различные провокации. Даже у нас в России есть люди, которые поддаются американскому внушению и подкупу через третьи руки и устраивают провокации и даже теракты. В Монголии тоже есть люди, как среди простых людей, так и среди представителей власти, которые подвержены американской пропаганде против России, а некоторые еще простимулированы деньгами. Монголы народ сильный и мудрый, поэтому таких людей, к счастью, не много, но они есть", - говорится в рекомендациях.
По словам Цыденова, высока вероятность искусственных провокаций конфликтных ситуаций на празднике. Он добавил, что спровоцированные столкновения будут скрытно или явно сниматься на видео и использоваться для изображения людей из России "агрессивными, неадекватными и в другом нехорошем свете".
В инструкции глава Бурятии призвал делегатов вести себя сдержанно, спокойно, на бытовые неурядицы не реагировать, а в случае провокаций снимать все на видео. "Монгольский народ для нас братский и дружественный, и пусть так и будет", - отметил Цыденов.
XV Международный фестиваль бурятской культуры "Алтаргана-2024" проходит в Булганском аймаке Монголии, он продлится до 28 июля. Участвуют делегации из Бурятии, Иркутской области, а также крупные бурятские диаспоры России, Монголии и Китая.
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РоссияМонголияАлексей ЦыденовРеспублика БурятияВ миреСША
 
 
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