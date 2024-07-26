https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962202382.html

По делу Булгакова допрашивают сотрудников Минобороны

По делу Булгакова допрашивают сотрудников Минобороны - РИА Новости, 26.07.2024

По делу Булгакова допрашивают сотрудников Минобороны

По уголовному делу о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова допрашиваются... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T16:10

2024-07-26T16:10

2024-07-26T16:12

происшествия

дмитрий булгаков

дело экс-замминистра обороны булгакова

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. По уголовному делу о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова допрашиваются сотрудники Министерства обороны России, а также работники четырех предприятий, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости."В рамках расследования запланированы или проводятся допросы сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, АО "Грязинский пищевой комбинат", ООО "КонсервПакЛам", ОО "ГПК-Продтара", ООО "Бруно", - указано в материале.Следствие также продолжит работу по установлению всех участников преступления, говорится в документах.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962178650.html

https://ria.ru/20240726/istochnik-1962176550.html

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происшествия, дмитрий булгаков, дело экс-замминистра обороны булгакова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф