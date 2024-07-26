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По делу Булгакова допрашивают сотрудников Минобороны - РИА Новости, 26.07.2024
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16:10 26.07.2024 (обновлено: 16:12 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962202382.html
По делу Булгакова допрашивают сотрудников Минобороны
По делу Булгакова допрашивают сотрудников Минобороны - РИА Новости, 26.07.2024
По делу Булгакова допрашивают сотрудников Минобороны
По уголовному делу о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова допрашиваются... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T16:10
2024-07-26T16:12
происшествия
дмитрий булгаков
дело экс-замминистра обороны булгакова
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. По уголовному делу о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова допрашиваются сотрудники Министерства обороны России, а также работники четырех предприятий, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.&quot;В рамках расследования запланированы или проводятся допросы сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, АО &quot;Грязинский пищевой комбинат&quot;, ООО &quot;КонсервПакЛам&quot;, ОО &quot;ГПК-Продтара&quot;, ООО &quot;Бруно&quot;, - указано в материале.Следствие также продолжит работу по установлению всех участников преступления, говорится в документах.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962178650.html
https://ria.ru/20240726/istochnik-1962176550.html
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происшествия, дмитрий булгаков, дело экс-замминистра обороны булгакова, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф
Происшествия, Дмитрий Булгаков, Дело экс-замминистра обороны Булгакова, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ
По делу Булгакова допрашивают сотрудников Минобороны

По делу Булгакова допрашивают сотрудников Минобороны и 4 предприятий

© РИА Новости / Олег Смыслов | Перейти в медиабанкДмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Олег Смыслов
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Дмитрий Булгаков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. По уголовному делу о присвоении или растрате в особо крупном размере в отношении экс-замминистра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова допрашиваются сотрудники Министерства обороны России, а также работники четырех предприятий, следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
«

"В рамках расследования запланированы или проводятся допросы сотрудников Министерства обороны Российской Федерации, АО "Грязинский пищевой комбинат", ООО "КонсервПакЛам", ОО "ГПК-Продтара", ООО "Бруно", - указано в материале.

Следствие также продолжит работу по установлению всех участников преступления, говорится в документах.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Стало известно, сколько заработал Булгаков
Вчера, 15:13
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение, СК возбудил дело против руководства комбината.
ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Источник раскрыл подробности по делу Булгакова
Вчера, 15:09
 
ПроисшествияДмитрий БулгаковДело экс-замминистра обороны БулгаковаСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФ
 
 
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