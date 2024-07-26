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Троих фигурантов дела Булгакова арестовали еще в апреле - РИА Новости, 26.07.2024
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15:38 26.07.2024 (обновлено: 15:43 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962189354.html
Троих фигурантов дела Булгакова арестовали еще в апреле
Троих фигурантов дела Булгакова арестовали еще в апреле - РИА Новости, 26.07.2024
Троих фигурантов дела Булгакова арестовали еще в апреле
Трое фигурантов дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова были арестованы еще в апреле, говорится в материалах дела. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:38
2024-07-26T15:43
происшествия
россия
дмитрий булгаков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы рф
следственный комитет россии (ск рф)
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Трое фигурантов дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова были арестованы еще в апреле, говорится в материалах дела.В апреле Басманный суд Москвы арестовал Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам.Ковалевич являлся гендиректором АО "Грязинский пищевой комбинат", который фигурирует в деле Булгакова.Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962181255.html
https://ria.ru/20240726/sk-1962179989.html
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происшествия, россия, дмитрий булгаков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы рф, следственный комитет россии (ск рф), дело экс-замминистра обороны булгакова
Происшествия, Россия, Дмитрий Булгаков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Троих фигурантов дела Булгакова арестовали еще в апреле

Троих фигурантов дела экс-замминистра обороны Булгакова арестовали еще в апреле

© Фото : пресс-служба Министерства обороны РоссииДмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : пресс-служба Министерства обороны России
Дмитрий Булгаков . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Трое фигурантов дела экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова были арестованы еще в апреле, говорится в материалах дела.
В апреле Басманный суд Москвы арестовал Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову по делу о поставках в армию некачественных продуктов по завышенным ценам.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Источник рассказал, от кого Булгаков получал откаты
Вчера, 15:21
Ковалевич являлся гендиректором АО "Грязинский пищевой комбинат", который фигурирует в деле Булгакова.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС РФ. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
СК возбудил дело против руководства пищекомбината, связанного с Булгаковым
Вчера, 15:18
 
ПроисшествияРоссияДмитрий БулгаковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы РФСледственный комитет России (СК РФ)Дело экс-замминистра обороны Булгакова
 
 
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