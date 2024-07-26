https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962181255.html

Источник рассказал, от кого Булгаков получал откаты

Источник рассказал, от кого Булгаков получал откаты - РИА Новости, 26.07.2024

Источник рассказал, от кого Булгаков получал откаты

Задержанный экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков получал откаты от коммерческих структур, интересы которых лоббировал при заключении контрактов с МО РФ,... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:21

2024-07-26T15:21

2024-07-26T15:41

россия

дмитрий булгаков

происшествия

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков получал откаты от коммерческих структур, интересы которых лоббировал при заключении контрактов с МО РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка". Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. "Кроме того, Д. В. Булгаковым лоббировалось заключение контрактов МО РФ с определенными коммерческими структурами, за что им получались откаты", - сообщил источник.

https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962178650.html

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россия, дмитрий булгаков, происшествия, дело экс-замминистра обороны булгакова