https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962181255.html
Источник рассказал, от кого Булгаков получал откаты
Источник рассказал, от кого Булгаков получал откаты - РИА Новости, 26.07.2024
Источник рассказал, от кого Булгаков получал откаты
Задержанный экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков получал откаты от коммерческих структур, интересы которых лоббировал при заключении контрактов с МО РФ,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:21
2024-07-26T15:21
2024-07-26T15:41
россия
дмитрий булгаков
происшествия
дело экс-замминистра обороны булгакова
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков получал откаты от коммерческих структур, интересы которых лоббировал при заключении контрактов с МО РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка". Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. "Кроме того, Д. В. Булгаковым лоббировалось заключение контрактов МО РФ с определенными коммерческими структурами, за что им получались откаты", - сообщил источник.
https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962178650.html
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россия, дмитрий булгаков, происшествия, дело экс-замминистра обороны булгакова
Россия, Дмитрий Булгаков, Происшествия, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Источник рассказал, от кого Булгаков получал откаты
Булгаков получал откаты от структур, которым помогал заключать контракты с МО
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Задержанный экс-замглавы Минобороны Дмитрий Булгаков получал откаты от коммерческих структур, интересы которых лоббировал при заключении контрактов с МО РФ, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в центре общественных связей ФСБ сообщили, что экс-замминистра обороны РФ генерал армии Булгаков задержан по делу коррупционной направленности, он отправлен в СИЗО "Бутырка". Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение.
"Кроме того, Д. В. Булгаковым лоббировалось заключение контрактов МО РФ с определенными коммерческими структурами, за что им получались откаты", - сообщил источник.