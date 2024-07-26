Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, сколько заработал Булгаков - РИА Новости, 26.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 26.07.2024 (обновлено: 19:09 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962178650.html
Стало известно, сколько заработал Булгаков
Стало известно, сколько заработал Булгаков - РИА Новости, 26.07.2024
Стало известно, сколько заработал Булгаков
Арестованный по делу о коррупции бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, согласно последней открытой декларации, за 2018 год заработал 15,2... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T15:13
2024-07-26T19:09
дмитрий булгаков
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
дело экс-замминистра обороны булгакова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33878/30/338783028_0:493:1263:1203_1920x0_80_0_0_9e3e3a01f575502fcff0131d781f7a4f.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Арестованный по делу о коррупции бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, согласно последней открытой декларации, за 2018 год заработал 15,2 миллиона рублей, в 2010-м его супруга приобрела земельный участок, размером 23 сотки и дом площадью более 620 квадратных метров, выяснил корреспондент РИА Новости. Согласно данным деклараций, с которыми ознакомились РИА Новости, у Булгакова доход в 2018 году составил более 15 миллионов рублей, вместе с супругой они владеют квартирой площадью 109 квадратных метров. Остальное имущество семьи записано на его жену. Это три земельных участка, площадь наибольшего из них составляет 23 сотки, жилой дом площадью более 620 квадратных метров — и тот, и другой были приобретены в 2010 году. Премиальный кроссовер Lexus RX350, согласно декларации 2019 года, также записан на нее. Автомобиль был куплен в 2013 году вместо другого кроссовера Lexus. Доход супруги Булгакова в 2018 году составил 226 тысяч рублей. Аналогичные суммы жена бывшего замминистра обороны зарабатывала на протяжении 2009-2017 годов, за исключением 2010 года, когда она продала земельный участок с жилым домом, который был записан на ее имя. Общий доход в тот год превысил десять миллионов рублей. ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС России. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
https://ria.ru/20240726/istochnik-1962176827.html
https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33878/30/338783028_0:375:1263:1322_1920x0_80_0_0_e2146dd927e1cf4b0ad368a1e35c749e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий булгаков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, дело экс-замминистра обороны булгакова
Дмитрий Булгаков, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Дело экс-замминистра обороны Булгакова
Стало известно, сколько заработал Булгаков

Экс-замминистра обороны Булгаков за 2018 год заработал 15,2 млн руб

© Фото : пресс-служба Министерства обороны РоссииДмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : пресс-служба Министерства обороны России
Дмитрий Булгаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Арестованный по делу о коррупции бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, согласно последней открытой декларации, за 2018 год заработал 15,2 миллиона рублей, в 2010-м его супруга приобрела земельный участок, размером 23 сотки и дом площадью более 620 квадратных метров, выяснил корреспондент РИА Новости.
Согласно данным деклараций, с которыми ознакомились РИА Новости, у Булгакова доход в 2018 году составил более 15 миллионов рублей, вместе с супругой они владеют квартирой площадью 109 квадратных метров.
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Источник рассказал, чьи интересы лоббировал Булгаков
Вчера, 15:10
Остальное имущество семьи записано на его жену. Это три земельных участка, площадь наибольшего из них составляет 23 сотки, жилой дом площадью более 620 квадратных метров — и тот, и другой были приобретены в 2010 году. Премиальный кроссовер Lexus RX350, согласно декларации 2019 года, также записан на нее. Автомобиль был куплен в 2013 году вместо другого кроссовера Lexus.
Доход супруги Булгакова в 2018 году составил 226 тысяч рублей. Аналогичные суммы жена бывшего замминистра обороны зарабатывала на протяжении 2009-2017 годов, за исключением 2010 года, когда она продала земельный участок с жилым домом, который был записан на ее имя. Общий доход в тот год превысил десять миллионов рублей.
ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС России. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Юрий Кузнецов - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Арестованный кадровик Минобороны приобрел за четыре года участок и "Волгу"
15 мая, 07:11
 
Дмитрий БулгаковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияДело экс-замминистра обороны Булгакова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала