https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962178650.html

Стало известно, сколько заработал Булгаков

Стало известно, сколько заработал Булгаков - РИА Новости, 26.07.2024

Стало известно, сколько заработал Булгаков

Арестованный по делу о коррупции бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, согласно последней открытой декларации, за 2018 год заработал 15,2... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T15:13

2024-07-26T15:13

2024-07-26T19:09

дмитрий булгаков

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

дело экс-замминистра обороны булгакова

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Арестованный по делу о коррупции бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, согласно последней открытой декларации, за 2018 год заработал 15,2 миллиона рублей, в 2010-м его супруга приобрела земельный участок, размером 23 сотки и дом площадью более 620 квадратных метров, выяснил корреспондент РИА Новости. Согласно данным деклараций, с которыми ознакомились РИА Новости, у Булгакова доход в 2018 году составил более 15 миллионов рублей, вместе с супругой они владеют квартирой площадью 109 квадратных метров. Остальное имущество семьи записано на его жену. Это три земельных участка, площадь наибольшего из них составляет 23 сотки, жилой дом площадью более 620 квадратных метров — и тот, и другой были приобретены в 2010 году. Премиальный кроссовер Lexus RX350, согласно декларации 2019 года, также записан на нее. Автомобиль был куплен в 2013 году вместо другого кроссовера Lexus. Доход супруги Булгакова в 2018 году составил 226 тысяч рублей. Аналогичные суммы жена бывшего замминистра обороны зарабатывала на протяжении 2009-2017 годов, за исключением 2010 года, когда она продала земельный участок с жилым домом, который был записан на ее имя. Общий доход в тот год превысил десять миллионов рублей. ФСБ и СК сообщили в пятницу, что Булгаков арестован по коррупционному делу. Он отвечал в Минобороны за материально-техническое обеспечение ВС России. Был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года. В сентябре 2022 года был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

https://ria.ru/20240726/istochnik-1962176827.html

https://ria.ru/20240515/kuznetsov-1946046174.html

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дмитрий булгаков, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), происшествия, дело экс-замминистра обороны булгакова