https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962158713.html

Арестован экс-замминистра обороны Булгаков

Арестован экс-замминистра обороны Булгаков - РИА Новости, 26.07.2024

Арестован экс-замминистра обороны Булгаков

Бывшего замглавы Минобороны генерала армии Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T13:54

2024-07-26T13:54

2024-07-26T20:07

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

светлана петренко

министерство обороны рф (минобороны рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

александр невский

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывшего замглавы Минобороны генерала армии Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. "В Главном следственном управлении СК расследуется уголовное дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя министра обороны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. <...> проводятся необходимые следственные действия", — заявила она.Как уточнили в ЦОС ФСБ, фигуранта поместили в СИЗО "Бутырка".Сейчас устанавливаются все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, добавили в ведомстве.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Булгаков долгое время с использованием служебного положения лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат" в Липецкой области. Сообщается, что СК возбудил уголовное дело против руководства предприятия по статье "Присвоение чужого имущества в особо крупном размере".С 2008 по 2010 год Булгаков занимал должность начальника тыла российских вооруженных сил — замминистра обороны. В 2010-м его назначили заместителем главы министерства обороны, где он отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года его освободили от должности из-за перехода на другую работу.По данным из открытых источников, в 2016-м Булгакову присвоили звание Героя России за логистическую операцию "Сирийский экспресс". В разные годы награждался орденами: "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги", Почета, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени и многими другими медалями.

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр невский