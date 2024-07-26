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Арестован экс-замминистра обороны Булгаков - РИА Новости, 26.07.2024
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13:54 26.07.2024 (обновлено: 20:07 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/bulgakov-1962158713.html
Арестован экс-замминистра обороны Булгаков
Арестован экс-замминистра обороны Булгаков - РИА Новости, 26.07.2024
Арестован экс-замминистра обороны Булгаков
Бывшего замглавы Минобороны генерала армии Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T13:54
2024-07-26T20:07
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
светлана петренко
министерство обороны рф (минобороны рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
александр невский
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывшего замглавы Минобороны генерала армии Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. "В Главном следственном управлении СК расследуется уголовное дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя министра обороны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. &lt;...&gt; проводятся необходимые следственные действия", — заявила она.Как уточнили в ЦОС ФСБ, фигуранта поместили в СИЗО "Бутырка".Сейчас устанавливаются все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, добавили в ведомстве.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Булгаков долгое время с использованием служебного положения лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат" в Липецкой области. Сообщается, что СК возбудил уголовное дело против руководства предприятия по статье "Присвоение чужого имущества в особо крупном размере".С 2008 по 2010 год Булгаков занимал должность начальника тыла российских вооруженных сил — замминистра обороны. В 2010-м его назначили заместителем главы министерства обороны, где он отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года его освободили от должности из-за перехода на другую работу.По данным из открытых источников, в 2016-м Булгакову присвоили звание Героя России за логистическую операцию "Сирийский экспресс". В разные годы награждался орденами: "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги", Почета, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени и многими другими медалями.
https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html
https://ria.ru/20240524/minoborony-1948002218.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), светлана петренко, министерство обороны рф (минобороны рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр невский
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Светлана Петренко, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Александр Невский
Арестован экс-замминистра обороны Булгаков

СК: экс-замминистра обороны Булгакова арестовали по делу о коррупции

© РИА Новости / Алексей Ерешко | Перейти в медиабанкДмитрий Булгаков
Дмитрий Булгаков - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Алексей Ерешко
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Дмитрий Булгаков. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Бывшего замглавы Минобороны генерала армии Дмитрия Булгакова арестовали по делу о коррупции, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"В Главном следственном управлении СК расследуется уголовное дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя министра обороны, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. <...> проводятся необходимые следственные действия", — заявила она.
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Как уточнили в ЦОС ФСБ, фигуранта поместили в СИЗО "Бутырка".
Сейчас устанавливаются все обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, добавили в ведомстве.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, Булгаков долгое время с использованием служебного положения лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат" в Липецкой области. Сообщается, что СК возбудил уголовное дело против руководства предприятия по статье "Присвоение чужого имущества в особо крупном размере".
С 2008 по 2010 год Булгаков занимал должность начальника тыла российских вооруженных сил — замминистра обороны. В 2010-м его назначили заместителем главы министерства обороны, где он отвечал за материально-техническое обеспечение армии. В сентябре 2022 года его освободили от должности из-за перехода на другую работу.
По данным из открытых источников, в 2016-м Булгакову присвоили звание Героя России за логистическую операцию "Сирийский экспресс". В разные годы награждался орденами: "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степени, Александра Невского, "За военные заслуги", Почета, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" III степени и многими другими медалями.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Светлана ПетренкоМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Александр Невский
 
 
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