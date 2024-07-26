https://ria.ru/20240726/bitkoin-1962252227.html

Выборы в США не повлияют на стоимость биткоина, считает эксперт

Выборы в США не повлияют на стоимость биткоина, считает эксперт - РИА Новости, 26.07.2024

Выборы в США не повлияют на стоимость биткоина, считает эксперт

Курс биткоина как ведущей цифровой валюты в долгосрочной перспективе продолжит расти, вне зависимости от того, кто из кандидатов одержит победу на предстоящих в РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:06

2024-07-26T19:06

2024-07-26T19:06

сша

экономика

выборы президента сша — 2024

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НЭШВИЛЛ (США), 26 июл - РИА Новости. Курс биткоина как ведущей цифровой валюты в долгосрочной перспективе продолжит расти, вне зависимости от того, кто из кандидатов одержит победу на предстоящих в ноябре выборах президента США, заявил РИА Новости американский инвестор и основатель компании Miller Value Funds Билл Миллер. "На мой взгляд, независимо от того, кто победит, стоимость биткоина будет расти в долгосрочной перспективе", - сказал Миллер на полях крупной ежегодной конференции Bitcoin 2024, которая проходит в Нэшвилле с 25 по 27 июля. Инвестор обратил внимание, что экс-президент и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, в период своего пребывания у власти находившийся в одном шаге от введения запрета на биткоины, по всей видимости, кардинально пересмотрел свои взгляды по данному вопросу. "Тот факт, что бывший президент и кандидат в президенты намерен выступить здесь, на этой конференции, демонстрирует, насколько далеко мы ушли от представления о криптовалюте о как некой странной технологии, которую прежде никто не понимал...С тех пор стоимость биткоина достигла своего максимального за всю историю значения, а сейчас проходит главная тематическая конференция, и моему волнению нет предела", - поделился своими наблюдениями Миллер. По его словам, участники конференции с нетерпением ждут предстоящего выступления Трампа, рассчитывая, что политик окажется на "правильной стороне" и выскажется в поддержку блокчейн-индустрии. По состоянию на утро пятницу первая криптовалюта подскочила почти до 68 тысяч долларов в ожидании выступления экс-главы Белого дома Трампа на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле. Политик сделал криптовалюты частью своей предвыборной кампании, и ряд аналитиков ожидают, что после его речи в заключительный день конференции стоимость биткоина может резко вырасти. В то же время, другие аналитики отрасли призывают криптосообщество не строить заранее радужные планы относительно пребывания Дональда Трампа на посту президента США. В частности, еще в 2020 году президент-республиканец был в одном шаге от принятия решения, запрещающего биткоины.

https://ria.ru/20240725/perevody-1961842596.html

https://ria.ru/20240722/bitkoin-1961107764.html

https://ria.ru/20240726/doma-1962059129.html

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сша, экономика, выборы президента сша — 2024