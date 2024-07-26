https://ria.ru/20240726/bespilotniki-1962169633.html

ВС России рассказали о превосходстве в точности поражения дронами над ВСУ

ВС России рассказали о превосходстве в точности поражения дронами над ВСУ - РИА Новости, 26.07.2024

ВС России рассказали о превосходстве в точности поражения дронами над ВСУ

Операторы БПЛА 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии группировки войск "Запад" на своем участке ответственности превосходят ВСУ в... РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T14:42

2024-07-26T14:42

2024-07-26T14:52

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 июл – РИА Новости. Операторы БПЛА 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии группировки войск "Запад" на своем участке ответственности превосходят ВСУ в точности поражения целей FPV-дронами, рассказал журналистам старший оператор БПЛА с позывным "Маяк". "Маяк" поделился, что его подразделение анализировало результативность работы на своем направлении как своих операторов БПЛА, так и операторов противника. "Здесь мы конкретно выигрываем у противника по FPV-тематике. Проводим анализ видео, документации. Мы знаем о каждом дроне. Куда полетел, во сколько полетел, какую цель он поразил, куда попал. Идет полный анализ. В среднем, если брать за месяц, где-то в районе 60-70% у нас идет именно в цель попадания", - рассказал "Маяк". "Маяк" также отметил, что в нынешних условиях ведения боевых действий важно постоянно работать над техническими наработками в сфере БПЛА. Так как частоты работы, а также средства РЭБ постоянно меняются. И те наработки, которые были актуальны ранее, уже неприменимы буквально через пару недель. "Меняется вообще все, что было две недели назад и работало по приезду сюда, после отпуска уже не работает. Вся БПЛАшная, коптерная тематика, она полностью меняется. Уже другие частоты, уже и ППРЧ (псевдослучайная перестройка рабочей частоты - ред.) РЭБ который работал, уже не работает. То есть все труды, которые были проделаны на протяжении какого-то долгого количества времени, через неделю или на следующий день могут становиться бесполезными. Соответственно, уже надо заново начинать работать" - подчеркнул военный.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

https://ria.ru/20240725/bi-1961869577.html

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Операторы БПЛА о модификации дронов в зоне СВО Операторы БПЛА 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии 1-й танковой армии группировки войск "Запад" на своем участке конкретно превосходят ВСУ в точности поражения целей FPV-дронами. Специалисты этого подразделения сами модифицируют и прошивают квадрокоптеры в полевой мастерской. Корреспондент РИА Новости понаблюдал за их работой. 2024-07-26T14:42 true PT4M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, технологии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф