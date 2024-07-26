https://ria.ru/20240726/bespilotnik-1962298986.html

Над Брянской областью за час уничтожили 12 украинских БПЛА самолетного типа

Над Брянской областью за час уничтожили 12 украинских БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 26.07.2024

Над Брянской областью за час уничтожили 12 украинских БПЛА самолетного типа

В течение часа в Брянской области уничтожены 12 БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T23:30

2024-07-26T23:30

2024-07-26T23:33

брянская область

специальная военная операция на украине

происшествия

погарский район

александр богомаз

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В течение часа в Брянской области уничтожены 12 БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее в пятницу беспилотник был уничтожен над Погарским районом Брянской области, а также перехвачен и ликвидирован БПЛА над Навлинским районом."В течение часа подразделениями министерства обороны РФ уничтожены еще 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Шесть БПЛА - над Выгоничским районом, три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района, по одному над Карачевским, Брасовским и Брянским районам", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, экстренные и оперативные службы работают на местах.

https://ria.ru/20240725/forbes-1961943377.html

брянская область

погарский район

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брянская область, происшествия, погарский район, александр богомаз