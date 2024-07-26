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Над Брянской областью за час уничтожили 12 украинских БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 26.07.2024
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23:30 26.07.2024 (обновлено: 23:33 26.07.2024)
https://ria.ru/20240726/bespilotnik-1962298986.html
Над Брянской областью за час уничтожили 12 украинских БПЛА самолетного типа
Над Брянской областью за час уничтожили 12 украинских БПЛА самолетного типа - РИА Новости, 26.07.2024
Над Брянской областью за час уничтожили 12 украинских БПЛА самолетного типа
В течение часа в Брянской области уничтожены 12 БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T23:30
2024-07-26T23:33
брянская область
специальная военная операция на украине
происшествия
погарский район
александр богомаз
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В течение часа в Брянской области уничтожены 12 БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее в пятницу беспилотник был уничтожен над Погарским районом Брянской области, а также перехвачен и ликвидирован БПЛА над Навлинским районом."В течение часа подразделениями министерства обороны РФ уничтожены еще 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Шесть БПЛА - над Выгоничским районом, три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района, по одному над Карачевским, Брасовским и Брянским районам", - написал он в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, экстренные и оперативные службы работают на местах.
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брянская область
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брянская область, происшествия, погарский район, александр богомаз
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Погарский район, Александр Богомаз
Над Брянской областью за час уничтожили 12 украинских БПЛА самолетного типа

Богомаз: над Брянской областью за час уничтожили 12 БПЛА ВСУ самолетного типа

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В течение часа в Брянской области уничтожены 12 БПЛА самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее в пятницу беспилотник был уничтожен над Погарским районом Брянской области, а также перехвачен и ликвидирован БПЛА над Навлинским районом.
"В течение часа подразделениями министерства обороны РФ уничтожены еще 12 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Шесть БПЛА - над Выгоничским районом, три беспилотника сбиты над территорией Трубчевского района, по одному над Карачевским, Брасовским и Брянским районам", - написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, экстренные и оперативные службы работают на местах.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияПогарский районАлександр Богомаз
 
 
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