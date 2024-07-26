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Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 26.07.2024
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
Еще один украинский беспилотник перехвачен и уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T22:45
2024-07-26T22:45
2024-07-26T22:49
брянская область
специальная военная операция на украине
погарский район
россия
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Еще один украинский беспилотник перехвачен и уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.Ранее об уничтожении беспилотника над Погарским районом Брянской области сообщалось в 21.45 мск."Еще одна попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. Над Навлинским районом перехвачен и уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам", - написал он в Telegram-канале.
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брянская область, погарский район, россия, александр богомаз, происшествия
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Погарский район, Россия, Александр Богомаз, Происшествия
Над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
Богомаз: над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник