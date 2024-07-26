https://ria.ru/20240726/bespilotnik-1962289889.html

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.07.2024

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T21:51

2024-07-26T21:51

2024-07-26T21:52

брянская область

происшествия

погарский район

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html

брянская область

погарский район

россия

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брянская область, происшествия, погарский район, александр богомаз, россия