https://ria.ru/20240726/bespilotnik-1962289889.html
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 26.07.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T21:51
2024-07-26T21:51
2024-07-26T21:52
брянская область
происшествия
погарский район
александр богомаз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_0:269:3122:2025_1920x0_80_0_0_33c42c1dda78416284123bc9993dbf05.jpg
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен над Погарским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240725/vozmezdie-1961763073.html
брянская область
погарский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893112481_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_b2fc0b7ea3710bdf5ac02269637dad09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, погарский район, александр богомаз, россия
Брянская область, Происшествия, Погарский район, Александр Богомаз, Россия
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Богомаз: над Брянской областью уничтожили украинский БПЛА