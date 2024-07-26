Умер заслуженный артист России Валентин Белоусов
Умер заслуженный артист РФ, актер пермского "Театра-Театра" Валентин Белоусов
© Фото : Пермский академический Театр-Театр/ВКонтактеАктер пермского академического "Театра-Театра" Валентин Белоусов
Актер пермского академического "Театра-Театра" Валентин Белоусов. Архивное фото
ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Скончался заслуженный артист России, актер пермского академического "Театра-Театра" Валентин Белоусов, сообщает пресс-служба учреждения культуры.
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"После длительной болезни в возрасте 78 лет скончался заслуженный артист России Валентин Николаевич Белоусов. Актер служил пермскому театру 40 лет. У персонажей, сыгранных Валентином Белоусовым, была разная внешность, национальность и судьба – неизменен был лишь актерский талант, которым они создавались", - говорится в сообщении.
Актер, несмотря на солидный возраст и болезнь, до последних дней жизни выходил на сцену: в конце июня зрители могли видеть его в спектакле "Анна Каренина".
Актер Валентин Белоусов в спектакте "Метель". Архивное фото
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"Уход Валентина Николаевича Белоусова – уход достойнейшего представителя целой эпохи великих драматических артистов, сформировавших культуру Пермского края", - добавили в театре.
Белоусов окончил Куйбышевское музыкальное училище, в пермский театр пришел в 1980 году, в его послужном списке больше 40 ролей. Он также снимался в фильмах "Руки вверх!", "Хлеб – имя существительное", "Житие Александра Невского", "Болевой прием". В 1996 году за заслуги в области искусства ему было присвоено почетное звание "Заслуженный артист России".
Актер Валентин Белоусов в спектакте "Автобус". Архивное фото