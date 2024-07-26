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Умер заслуженный артист России Валентин Белоусов - РИА Новости, 26.07.2024
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Культура
 
19:00 26.07.2024
https://ria.ru/20240726/belousov-1962250997.html
Умер заслуженный артист России Валентин Белоусов
Умер заслуженный артист России Валентин Белоусов - РИА Новости, 26.07.2024
Умер заслуженный артист России Валентин Белоусов
Скончался заслуженный артист России, актер пермского академического "Театра-Театра" Валентин Белоусов, сообщает пресс-служба учреждения культуры. РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T19:00
2024-07-26T19:00
культура
россия
пермь
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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Скончался заслуженный артист России, актер пермского академического "Театра-Театра" Валентин Белоусов, сообщает пресс-служба учреждения культуры. &quot;После длительной болезни в возрасте 78 лет скончался заслуженный артист России Валентин Николаевич Белоусов. Актер служил пермскому театру 40 лет. У персонажей, сыгранных Валентином Белоусовым, была разная внешность, национальность и судьба – неизменен был лишь актерский талант, которым они создавались&quot;, - говорится в сообщении.Актер, несмотря на солидный возраст и болезнь, до последних дней жизни выходил на сцену: в конце июня зрители могли видеть его в спектакле "Анна Каренина". Открытое прощание с артистом пройдет на большой сцене "Театра-Театра" утром 29 июля. В 13.00 (11.00 мск) в соборе Петра и Павла на улице Советской в Перми состоится отпевание. &quot;Уход Валентина Николаевича Белоусова – уход достойнейшего представителя целой эпохи великих драматических артистов, сформировавших культуру Пермского края&quot;, - добавили в театре.Белоусов окончил Куйбышевское музыкальное училище, в пермский театр пришел в 1980 году, в его послужном списке больше 40 ролей. Он также снимался в фильмах "Руки вверх!", "Хлеб – имя существительное", "Житие Александра Невского", "Болевой прием". В 1996 году за заслуги в области искусства ему было присвоено почетное звание "Заслуженный артист России".
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россия, пермь
Культура, Россия, Пермь
Умер заслуженный артист России Валентин Белоусов

Умер заслуженный артист РФ, актер пермского "Театра-Театра" Валентин Белоусов

© Фото : Пермский академический Театр-Театр/ВКонтактеАктер пермского академического "Театра-Театра" Валентин Белоусов
Актер пермского академического Театра-Театра Валентин Белоусов - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Пермский академический Театр-Театр/ВКонтакте
Актер пермского академического "Театра-Театра" Валентин Белоусов. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Скончался заслуженный артист России, актер пермского академического "Театра-Театра" Валентин Белоусов, сообщает пресс-служба учреждения культуры.
«

"После длительной болезни в возрасте 78 лет скончался заслуженный артист России Валентин Николаевич Белоусов. Актер служил пермскому театру 40 лет. У персонажей, сыгранных Валентином Белоусовым, была разная внешность, национальность и судьба – неизменен был лишь актерский талант, которым они создавались", - говорится в сообщении.

Актер, несмотря на солидный возраст и болезнь, до последних дней жизни выходил на сцену: в конце июня зрители могли видеть его в спектакле "Анна Каренина".
© Фото : Пермский академический Театр-Театр/ВКонтактеАктер Валентин Белоусов в спектакте "Метель"
Актер Валентин Белоусов в спектакте Метель - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Пермский академический Театр-Театр/ВКонтакте
Актер Валентин Белоусов в спектакте "Метель". Архивное фото
Открытое прощание с артистом пройдет на большой сцене "Театра-Театра" утром 29 июля. В 13.00 (11.00 мск) в соборе Петра и Павла на улице Советской в Перми состоится отпевание.
«

"Уход Валентина Николаевича Белоусова – уход достойнейшего представителя целой эпохи великих драматических артистов, сформировавших культуру Пермского края", - добавили в театре.

Белоусов окончил Куйбышевское музыкальное училище, в пермский театр пришел в 1980 году, в его послужном списке больше 40 ролей. Он также снимался в фильмах "Руки вверх!", "Хлеб – имя существительное", "Житие Александра Невского", "Болевой прием". В 1996 году за заслуги в области искусства ему было присвоено почетное звание "Заслуженный артист России".
© Фото : Пермский академический Театр-Театр/ВКонтактеАктер Валентин Белоусов в спектакте "Автобус"
Актер Валентин Белоусов в спектакте Автобус - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
© Фото : Пермский академический Театр-Театр/ВКонтакте
Актер Валентин Белоусов в спектакте "Автобус". Архивное фото
 
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