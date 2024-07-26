https://ria.ru/20240726/belousov-1962250997.html

Умер заслуженный артист России Валентин Белоусов

Умер заслуженный артист России Валентин Белоусов - РИА Новости, 26.07.2024

Умер заслуженный артист России Валентин Белоусов

Скончался заслуженный артист России, актер пермского академического "Театра-Театра" Валентин Белоусов, сообщает пресс-служба учреждения культуры. РИА Новости, 26.07.2024

2024-07-26T19:00

2024-07-26T19:00

2024-07-26T19:00

культура

россия

пермь

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ПЕРМЬ, 26 июл - РИА Новости. Скончался заслуженный артист России, актер пермского академического "Театра-Театра" Валентин Белоусов, сообщает пресс-служба учреждения культуры. "После длительной болезни в возрасте 78 лет скончался заслуженный артист России Валентин Николаевич Белоусов. Актер служил пермскому театру 40 лет. У персонажей, сыгранных Валентином Белоусовым, была разная внешность, национальность и судьба – неизменен был лишь актерский талант, которым они создавались", - говорится в сообщении.Актер, несмотря на солидный возраст и болезнь, до последних дней жизни выходил на сцену: в конце июня зрители могли видеть его в спектакле "Анна Каренина". Открытое прощание с артистом пройдет на большой сцене "Театра-Театра" утром 29 июля. В 13.00 (11.00 мск) в соборе Петра и Павла на улице Советской в Перми состоится отпевание. "Уход Валентина Николаевича Белоусова – уход достойнейшего представителя целой эпохи великих драматических артистов, сформировавших культуру Пермского края", - добавили в театре.Белоусов окончил Куйбышевское музыкальное училище, в пермский театр пришел в 1980 году, в его послужном списке больше 40 ролей. Он также снимался в фильмах "Руки вверх!", "Хлеб – имя существительное", "Житие Александра Невского", "Болевой прием". В 1996 году за заслуги в области искусства ему было присвоено почетное звание "Заслуженный артист России".

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