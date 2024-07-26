https://ria.ru/20240726/bayden-1962272448.html
Более половины американцев хотят отставки Байдена, показал опрос
Более половины американцев хотят отставки Байдена, показал опрос - РИА Новости, 26.07.2024
Более половины американцев хотят отставки Байдена, показал опрос
Большинство американских избирателей считают, что Джо Байден должен сложить с себя полномочия президента США до окончания своего срока, следует из опроса,... РИА Новости, 26.07.2024
2024-07-26T20:30
2024-07-26T20:30
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ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости. Большинство американских избирателей считают, что Джо Байден должен сложить с себя полномочия президента США до окончания своего срока, следует из опроса, проведенного социологической компании Rasmussen Reports. Согласно результатам опроса, опубликованным в пятницу, 52% респондентов согласны с тем, что Байден должен уйти в отставку. При этом число тех, кто поддерживает его решение не переизбираться на второй срок еще больше - 76%, в то время как не согласны с его выбором 18% респондентов. Опрос проводился по телефону и онлайн среди 1074 американских избирателей с 22 по 24 июля, погрешность составляет три процентных пункта. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.На фоне решения Байдена выйти из гонки спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и его однопартийцы из Республиканской партии призвали действующего президента немедленно покинуть пост. Сам Байден в обращении к нации заверил, что намерен доработать свой срок целиком. При этом ранее он категорически отрицал и возможность отказа от попытки переизбрания.Ранее на этой неделе опрос Marist Poll показал, что почти 90% американцев одобряют решение Байдена выйти из гонки, а около 70% считают, что он должен уйти в отставку,
https://ria.ru/20240726/bayden-1962165962.html
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в мире, сша, джо байден
Более половины американцев хотят отставки Байдена, показал опрос
Rasmussen Reports: 52 процента американцев хотят отставки Байдена
ВАШИНГТОН, 26 июл - РИА Новости.
Большинство американских избирателей считают, что Джо Байден должен сложить с себя полномочия президента США до окончания своего срока, следует из опроса
, проведенного социологической компании Rasmussen Reports.
Согласно результатам опроса, опубликованным в пятницу, 52% респондентов согласны с тем, что Байден должен уйти в отставку. При этом число тех, кто поддерживает его решение не переизбираться на второй срок еще больше - 76%, в то время как не согласны с его выбором 18% респондентов.
Опрос проводился по телефону и онлайн среди 1074 американских избирателей с 22 по 24 июля, погрешность составляет три процентных пункта.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом
в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис
.
На фоне решения Байдена выйти из гонки спикер Палаты представителей США Майк Джонсон
и его однопартийцы из Республиканской партии призвали действующего президента немедленно покинуть пост. Сам Байден в обращении к нации заверил, что намерен доработать свой срок целиком. При этом ранее он категорически отрицал и возможность отказа от попытки переизбрания.
Ранее на этой неделе опрос Marist Poll показал, что почти 90% американцев одобряют решение Байдена выйти из гонки, а около 70% считают, что он должен уйти в отставку,